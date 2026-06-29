Presidente nacional da federação União-PP desautoriza decisão de chapa majoritária em PE

Por nota, Antonio Rueda afirma que o processo de eventuais candidaturas segue em discussão. O comunicado foi emitido minutos antes de uma reunião comandada por Eduardo da Fonte para definir postulantes no pleito de 2026

Presidente do União Brasil, Antônio Rueda (Divulgação)

O presidente nacional da federação União-PP, Antonio Rueda (União), emitiu nota desautorizando decisão sobre escolha de candidaturas majoritárias em Pernambuco. O comunicado foi emitido minutos antes da realização da reunião, nesta segunda-feira (29), comandada pelo deputado federal e presidente estadual da federação, Eduardo da Fonte (PP), para definir postulantes no pleito de 2026.

No comunicado, Rueda afirma que o processo de eventuais candidaturas "segue em discussão, com pré-candidaturas ao Senado Federal colocadas e o apoio à reeleição da governadora Raquel Lyra". A liderança nacional ressaltou que qualquer encaminhamento adotado, que não seja unânime entre as duas legendas, "não produzirá nenhum efeito perante a Executiva Nacional".

Confira a nota na íntegra:

“A Direção Nacional da Federação União Progressista informa que não há nenhuma decisão sobre escolha de candidaturas majoritárias em Pernambuco. O processo segue em discussão, com pré-candidaturas ao Senado Federal colocadas e o apoio à reeleição da governadora Raquel Lyra.

Qualquer encaminhamento adotado em âmbito local, que não seja unânime entre as duas legendas (PP e União), não produzirá nenhum efeito perante a Executiva Nacional da Federação União Progressista, a quem cabe decidir.”

Ao Diario, a assessoria do deputado federal Eduardo da Fonte afirmou que a reunião está em andamento, "com a presença de todos os membros da executiva e dos deputados com mandato". Informações preliminares apontavam que Miguel Coelho (União), que é pré-candidato ao Senado, não estaria presente durante as discussões, pois teria optado por participar de uma agenda no Sertão de Pernambuco.

Contudo, a assessoria de Eduardo da Fonte confirmou à reportagem que o ex-prefeito de Petrolina está presente na reunião, assim como outros membros da família Coelho.



Nas redes sociais, Miguel Coelho compartilhou a nota de Antonio Rueda, como também da Federação União-PP. Na legenda, ele salientou o apoio a Raquel Lyra. "Da nossa parte, seguimos confiantes, apoiando a governadora Raquel Lyra e com a certeza de que temos o melhor projeto para Pernambuco no Senado."



