Com respaldo de Ciro Nogueira, Eduardo da Fonte oficializa pré-candidatura ao Senado

Deputado federal Eduardo da Fonte (PP) (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O deputado federal Eduardo da Fonte (PP) confirmou a pré-candidatura ao Senado pela Federação União-PP. O anúncio veio após a reunião, realizada na manhã desta segunda-feira (29), para definição de nomes para compor a chapa majoritária em Pernambuco.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar ressalta que a pré-candidatura foi respaldada pela executiva estadual da federação União-PP. “Isso é um indicativo muito importante, consistente e que consolida a nossa pré-candidatura ao Senado Federal”, declarou.

A decisão, no entanto, contraria o comunicado do presidente nacional da federação, Antônio Rueda, que desautorizou a escolha de candidaturas majoritárias em Pernambuco. Na nota, a liderança nacional ressaltou que qualquer encaminhamento adotado, que não seja unânime entre as duas legendas, "não produzirá nenhum efeito perante a Executiva Nacional".

A oficialização do nome de Eduardo da Fonte na disputa ao Senado Federal pode colocar em xeque a pré-candidatura de Miguel Coelho (União). Mais cedo, o ex-prefeito de Petrolina, que estava presente na reunião, compartilhou a nota de Rueda e reafirmou apoio à reeleição de Raquel Lyra (PSD).

Novo capítulo

Em nota oficial, o copresidente nacional da Federação União Progressista, o senador Ciro Nogueira, foi de encontro a Antonio Rueda e reconheceu a pré-candidatura de Eduardo da Fonte. “Com a decisão, fica ratificada a indicação do deputado federal Eduardo da Fonte como pré-candidato da Federação ao Senado Federal nas eleições de 2026, conforme aprovação da Executiva Estadual”, diz trecho do comunicado.

No texto, Nogueira reforça que a decisão do núcleo estadual está respaldada pelo “Estatuto e com as normas que regem a organização partidária”.

Confira a nota na íntegra:

"O copresidente nacional da Federação União Progressista, senador Ciro Nogueira, referendou integralmente as deliberações aprovadas pela Executiva Estadual da Federação União Progressista em Pernambuco.

Com a decisão, fica ratificada a indicação do deputado federal Eduardo da Fonte como pré-candidato da Federação ao Senado Federal nas eleições de 2026, conforme aprovação da Executiva Estadual.

O referendo da copresidência nacional reforça a legitimidade das decisões adotadas pela direção estadual da Federação, em consonância com seu Estatuto e com as normas que regem a organização partidária".