Políticos lamentam morte do deputado estadual Waldemar Borges

A morte do deputado estadual Waldemar Borges foi confirmada neste sábado (4) pela família

O deputado Waldemar Borges tinha 67 anos. (Foto: Divulgação)

A morte do deputado estadual Waldemar Borges, aos 67 anos, na tarde deste sábado (4), mobilizou autoridades e lideranças políticas de diferentes partidos, que emitiram mensagens de pesar.

Em notas divulgadas ao longo do dia, parlamentares e ex-integrantes do Executivo destacaram a trajetória de quase 40 anos na vida pública do parlamentar.

"A Alepe está órfã e de luto", diz Álvaro Porto

Em nota de pesar, o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto (PSDB), afirmou que o estado perde um parlamentar marcado pela decência, pela gentileza, pela disposição ao diálogo e pela defesa coerente de suas convicções.

Segundo ele, Waldemar Borges deixa um legado de comprometimento com a vida pública construído como vereador do Recife, deputado estadual e gestor no Executivo estadual e municipal.

"A Alepe está órfã e de luto pela partida de um dos seus mais brilhantes integrantes", afirmou Álvaro Porto, ao manifestar solidariedade à esposa do deputado, a ministra Luciana Santos, aos filhos Walzinho, Mariana e Luana, familiares e amigos.

Parlamentares e lideranças prestam homenagens

O deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos) lembrou a amizade construída com Waldemar Borges durante a vida pública. Na homenagem, afirmou que o parlamentar era "um homem de bem" e um político que fazia bem à política por meio da postura, do comprometimento e do respeito à população e aos recursos públicos. "Perdemos um importante ator político e um grande pernambucano", declarou.

O deputado federal Diogo Moraes (PSB) ressaltou a convivência com Waldemar na Alepe. "Wal honrou a vida pública com ética, compromisso e dedicação ao povo pernambucano", disse.

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) classificou Waldemar Borges como uma das grandes referências do PSB em Pernambuco. Segundo ela, o parlamentar foi uma figura "forte, doce e afetuosa". "Um homem de trajetória ímpar na política pernambucana", descreveu.

A deputada estadual Rosa Amorim (PT) afirmou que Waldemar dedicou sua vida à defesa dos direitos do povo pernambucano e destacou que esse compromisso permanecerá como seu principal legado.

Já a deputada estadual Simone Santana (PSB) relembrou a convivência com Waldemar na Assembleia Legislativa. "Sou muito grata por ter compartilhado nos últimos anos os desafios do legislativo estadual", comentou ela.

O presidente estadual do PT, deputado federal Carlos Veras, definiu Waldemar Borges como "uma referência da boa política em Pernambuco", lembrando sua trajetória pautada pela ética, pelo diálogo e pela defesa do povo pernambucano.

O senador Humberto Costa (PT) destacou os cerca de 40 anos de atuação política do deputado. "Sua partida fará enorme falta", resumiu.

A pré-candidata a deputada federal Kari Santos (PT) também lamentou a morte de Waldemar Borges. Em nota, afirmou que Pernambuco perde uma liderança que dedicou décadas de sua vida ao serviço público e à construção de um estado mais justo.

O ex-governador de Pernambuco Paulo Câmara também prestou homenagem ao antigo aliado político. Em sua manifestação, relembrou o último encontro entre os dois, ocorrido há pouco mais de um mês.

Segundo Paulo Câmara, mesmo debilitado pela doença, Waldemar Borges mantinha o espírito altivo que marcou sua trajetória política e pessoal. O ex-governador destacou ainda que o deputado construiu uma carreira baseada em princípios, sem se guiar por conveniências, conquistando o respeito de aliados e adversários.

"Lamento muito que ele tenha partido tão precocemente", escreveu Paulo Câmara, ao manifestar solidariedade à ministra Luciana Santos e aos filhos Luana, Mariana e Walzinho.

Velório

Waldemar Borges morreu após enfrentar um câncer. Em nota, a família afirmou que o parlamentar será lembrado como "uma das figuras mais íntegras, coerentes e dedicadas da história política recente de Pernambuco".

O velório será realizado neste domingo (5), das 8h às 13h, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Em seguida, o corpo será sepultado no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife.

