° / °
Política
JUSTIÇA

"Essa voz não vai se calar", diz cantora Dany Myler após ser processada por vereador do Recife

Vereador do Recife Eduardo Moura (Novo) diz que cantora fez comentários "caluniosos, difamatórios e injuriosos" ao chamá-lo de "falso moralista" e "falso defensor da família"

Jorge Cosme

Publicado: 04/07/2026 às 17:44

Seguir no Google News Seguir

A cantora Dany Myler e o vereador Eduardo Moura./Foto: Reprodução/Redes sociais e Divulgação/Câmara do Recife

A cantora Dany Myler e o vereador Eduardo Moura. (Foto: Reprodução/Redes sociais e Divulgação/Câmara do Recife)

A cantora de brega Dany Myler se manifestou nas redes sociais após ser processada pelo vereador do Recife Eduardo Moura (Novo), que a acusa de ter feito comentários "caluniosos, difamatórios e injuriosos". No último dia 19 de junho, o juiz indeferiu pedido de liminar do político para que a artista apagasse os comentários.

Após a repercussão do processo, Dany Myler publicou vídeos nas suas redes sociais agradecendo o apoio de internautas.

"Eu queria muito agradecer a todo mundo que está chegando, permanecendo e mandando muita mensagem de carinho, apoio, respeito e compreensão", diz ela.

"Infelizmente, as tentativas de censurar as mulheres são muito constantes, mas aqui existe um furacão que tem voz e essa voz não vai se calar", afirma Dany Myler. "Constantemente um recorte extremista da nossa política tenta a todo custo tirar a nossa voz", completa.

Segundo a ação do vereador, Dany Myler teceu os comentários em uma publicação de autoria da ex-esposa dele, que tornava público o término do casamento. A cantora se referiu a Eduardo Moura como "falso moralista", "falso defensor da família" e o imputou de ter abandonado a ex-companheira e o lar conjugal, além de praticar violência psicológica.

Eduardo Moura pediu tutela de urgência, para que a Justiça determinasse exclusão dos comentários, publicação de retratação, proibição de veiculação de mensagens com conteúdo análogo e concessão de direito de resposta pelos mesmos meios. Ele alegou que os comentários "causam-lhe dano à honra objetiva e subjetiva, agravado por sua condição de mandatário e pré-candidato em ano eleitoral".

O pedido foi indeferido. Na decisão, o juiz Carlos Antônio Sobreira Lopes, do 2º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de Olinda, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), avalia que a opinião proferida pela artista teve origem em fato trazido a público por pessoa diretamente envolvida. Ele diz não identificar, a princípio, abuso indenizável.

"Não concorda com entendimento do juiz"

A assessoria de Eduardo Moura declarou em nota que não concorda com o entendimento do juiz, que indeferiu a tutela de urgência requerida. Ele destacou que o magistrado entendeu ser mais adequado ouvir a parte contrária antes de concluir.

"A defesa do parlamentar não concorda com o entendimento do juiz, pois entende que a urgência está presente em razão da velocidade com que os fatos são comentados nas redes sociais", diz o posicionamento.

Dany Myler , eduardo moura , processo
Mais de Política
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP