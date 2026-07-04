Deputado estadual Waldemar Borges morre aos 67 anos

A morte do deputado estadual foi confirmada por nota de pesar compartilhada pela familia na tarde deste sábado (4). Morte ocorreu em decorrência de um câncer

Morre aos 67 anos o deputado estadual Waldemar Borges após luta contra o câncer (Foto: Cortesia)

O deputado estadual Waldemar Borges morreu na tarde deste sábado (4), aos 67 anos. A informação foi confirmada pela família por meio de uma nota de pesar. O parlamentar enfrentava um câncer.

Conhecido como "Wal", Waldemar Borges deixa a esposa, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, além dos filhos Walzinho, Mariana e Luana.

Natural do Recife, o deputado do PSB nasceu em 10 de julho de 1958 e construiu uma trajetória de quase quatro décadas na vida pública. Segundo a família, foram 32 anos exercendo mandatos eletivos, "período em que se destacou pela atuação política voltada ao diálogo, ao compromisso social e à defesa do interesse coletivo".

Na nota, familiares ressaltaram que Waldemar Borges deixa um legado marcado pela coerência, firmeza, ética e dedicação ao serviço público. Também destacaram que, além da atuação política, ele será lembrado como um marido e pai dedicado.

"Sua história e seu legado permanecem vivos em nossos corações e como um farol para as próximas gerações", diz outro trecho da nota.

Waldemar estava no quarto mandato consecutivo de deputado estadual. Foi líder do governo de Eduardo Campos e João Lyra, exercendo a mesma função por dois anos no governo de Paulo Câmara.

O velório do deputado estadual será realizado no domingo (5), das 8h às 13h, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). O sepultamento ocorrerá logo em seguida, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife.