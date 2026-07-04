João Campos lamenta morte de Waldemar Borges: "Bonita amizade com meu pai"

A morte do deputado foi confirmada neste sábado (4) através de nota de pesar públicada pela família

Ex-prefeito do Recife, João Campos lamenta morte de Waldemar Borges e destaca legado político do deputado (Foto: Arquivo Pessoal)

O ex-prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, divulgou uma nota de pesar pela morte do deputado estadual Waldemar Borges, ocorrida neste sábado (4) em decorrência de um câncer. Waldemar tinha 67 anos.

Na mensagem, João Campos afirmou ter recebido com enorme tristeza a notícia da morte do parlamentar e relembrou a amizade construída entre Waldemar Borges e o seu pai, o ex-governador Eduardo Campos.

"Cresci acompanhando de perto a bonita amizade que ele construiu com meu pai e, ao longo dos anos, tive a oportunidade de conhecer seu caráter, sua generosidade, sua lealdade e seu profundo compromisso com Pernambuco", escreveu.

Ao homenagear o deputado, João Campos destacou a atuação de Waldemar Borges ao longo da vida pública e afirmou que ele exerceu a política com ética, seriedade e compromisso com a população.

Na nota, o presidente nacional do PSB ressaltou que o parlamentar sempre encarou os mandatos como uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas, especialmente das mais vulneráveis.

"Deixa um exemplo de dedicação, coerência e compromisso que seguirá inspirando todos aqueles que acreditam na boa política", afirmou.

João Campos também prestou solidariedade à família de Waldemar Borges, em especial à ministra Luciana Santos, esposa do deputado, e aos filhos Walzinho, Mariana e Luana.

"Neste momento de imensa dor, abraço com todo o meu carinho sua família e, de forma muito especial, minha querida amiga Luciana Santos e seus filhos Walzinho, Mariana e Luana, aos quais transmito minha solidariedade, meu afeto e minhas orações. Que Deus conceda força e serenidade para enfrentar essa perda tão difícil", escreveu.

Alepe decreta luto oficial de cinco dias

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) decretou luto oficial de cinco dias pela morte de Waldemar Borges. O ato foi assinado pelo presidente da Casa, Álvaro Porto, e destaca a trajetória do parlamentar, que exerceu quatro mandatos consecutivos como deputado estadual.

No documento, a Alepe ressalta que Waldemar Borges presidiu as comissões de Constituição, Legislação e Justiça; Educação e Cultura; e, mais recentemente, Administração Pública, além de ter atuado como líder do Governo durante as gestões de Eduardo Campos, João Lyra Neto e Paulo Câmara.

O texto também ressalta que o deputado desempenhou essas funções com dedicação, equilíbrio, transparência e eficiência.

Em uma nota publicada nas redes sociais, o presidente da Alepe, Álvaro Porto, afirmou que Pernambuco e a Assembleia Legislativa perdem um parlamentar cuja trajetória foi marcada pela decência, gentileza, disposição para o diálogo e pela defesa coerente de suas convicções.

Segundo Álvaro Porto, Waldemar Borges deixa um legado de comprometimento com a vida pública, construído não apenas durante os quatro mandatos consecutivos na Assembleia, mas também na passagem pela Câmara do Recife e pelos cargos exercidos nos Executivos estadual e municipal.

O presidente também destacou o lado humano do deputado, lembrando sua cordialidade, a boa convivência com os colegas e a capacidade de promover debates equilibrados sobre Pernambuco e o país.

"A Alepe está órfã e de luto pela partida de um dos seus mais brilhantes integrantes", afirmou Álvaro Porto, que também manifestou solidariedade à esposa de Waldemar, a ministra Luciana Santos, aos filhos Walzinho, Mariana e Luana, demais familiares e amigos.

Waldemar Borges morreu na tarde deste sábado (4), aos 67 anos, após lutar contra um câncer. A morte foi comunicada pela família em uma nota de pesar, na qual o parlamentar foi lembrado como "uma das figuras mais íntegras, coerentes e dedicadas da história política recente de Pernambuco".

Os familiares destacaram ainda que sua trajetória de quase 40 anos na vida pública foi marcada pela ética, pelo compromisso social e pela capacidade de diálogo.

Na despedida, a esposa, a ministra Luciana Santos, e os filhos Walzinho, Mariana e Luana afirmaram que, além do legado político, guardarão a lembrança de Waldemar Borges como um marido e pai dedicado.

O velório do deputado estadual será realizado neste domingo (5), das 8h às 13h, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Em seguida, o corpo será sepultado no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).