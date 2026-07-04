A morte do deputado foi confirmada neste sábado (4) através de nota de pesar publicada pela família

Governo de Pernambuco decreta luto oficial de três dias pela morte do deputado Waldemar Borges (Foto: Arquivo Pessoal)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), lamentou a morte do deputado estadual Waldemar Borges, ocorrida neste sábado (4), e decretou luto oficial de três dias.

A manifestação foi feita por meio de uma nota de pesar divulgada pelo Governo de Pernambuco. No texto, Raquel destacou a convivência que teve com Waldemar Borges durante o período em que ambos integraram a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

"Fomos colegas na Assembleia Legislativa e tivemos um convívio marcado pelo respeito e amor a Pernambuco", afirmou a governadora.

Segundo o Governo, o decreto de luto oficial é uma forma de reconhecer a trajetória pública de Waldemar Borges, que construiu uma carreira de quase quatro décadas na política pernambucana e exercia mandato como deputado estadual.

Na nota, a governadora também prestou solidariedade aos familiares e amigos do parlamentar.

"Que Deus console o coração da sua esposa, a ministra Luciana Santos, seus filhos, inúmeros amigos, seu time e todos os pernambucanos que lamentam sua partida", escreveu.

Morte do parlamentar

Waldemar Borges morreu na tarde deste sábado (4), aos 67 anos, após enfrentar um câncer. A informação foi confirmada pela família por meio de uma nota de pesar.

Conhecido como "Wal", o deputado deixa a esposa, a ministra Luciana Santos, além dos filhos Walzinho, Mariana e Luana.

O velório do deputado estadual será realizado no domingo (5), das 8h às 13h, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). O sepultamento ocorrerá logo em seguida, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife.