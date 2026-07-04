Governo de Pernambuco decreta luto oficial de três dias pela morte do deputado Waldemar Borges
A morte do deputado foi confirmada neste sábado (4) através de nota de pesar publicada pela família
Publicado: 04/07/2026 às 16:27
Governo de Pernambuco decreta luto oficial de três dias pela morte do deputado Waldemar Borges (Foto: Arquivo Pessoal)
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), lamentou a morte do deputado estadual Waldemar Borges, ocorrida neste sábado (4), e decretou luto oficial de três dias.
A manifestação foi feita por meio de uma nota de pesar divulgada pelo Governo de Pernambuco. No texto, Raquel destacou a convivência que teve com Waldemar Borges durante o período em que ambos integraram a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).
"Fomos colegas na Assembleia Legislativa e tivemos um convívio marcado pelo respeito e amor a Pernambuco", afirmou a governadora.
Segundo o Governo, o decreto de luto oficial é uma forma de reconhecer a trajetória pública de Waldemar Borges, que construiu uma carreira de quase quatro décadas na política pernambucana e exercia mandato como deputado estadual.
Na nota, a governadora também prestou solidariedade aos familiares e amigos do parlamentar.
"Que Deus console o coração da sua esposa, a ministra Luciana Santos, seus filhos, inúmeros amigos, seu time e todos os pernambucanos que lamentam sua partida", escreveu.
Morte do parlamentar
Waldemar Borges morreu na tarde deste sábado (4), aos 67 anos, após enfrentar um câncer. A informação foi confirmada pela família por meio de uma nota de pesar.
Conhecido como "Wal", o deputado deixa a esposa, a ministra Luciana Santos, além dos filhos Walzinho, Mariana e Luana.
O velório do deputado estadual será realizado no domingo (5), das 8h às 13h, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). O sepultamento ocorrerá logo em seguida, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife.