'Criaturas da Mente', de Marcelo Gomes, mergulha na psicodelia dos sonhos

No documentário, o diretor acompanha o neurocientista Sidarta Ribeiro em sua jornada para entender o universo do subconsciente

/Foto: Sylara Silverio

Imagens imersivas tentam decifrar o complexo universo dos sonhos no psicodélico Criaturas da Mente, documentário dirigido pelo pernambucano Marcelo Gomes, que lançou 20 anos atrás o clássico Cinema Aspirinas e Urubus.

Exibido pela primeira vez na abertura do 57º Festival de Brasília, ano passado, o longa que chega hoje aos cinemas do Recife mostra a jornada do neurocientista Sidarta Ribeiro em busca de compreender o mundo do inconsciente, utilizando fontes de conhecimento científico e, sobretudo, dos saberes ancestrais de povos originários e de culturas afrodescendentes.

Como o próprio filme explica nos seus primeiros minutos, a produção nasceu durante a preparação de um outro trabalho de Marcelo (Retrato de um Certo Oriente, lançado em 2024), que teve de ser paralizado por conta da pandemia. O ponto de partida foi o fato de o cineasta ter passado muito tempo sem conseguir sonhar — ou lembrar dos seus sonhos.

O resultado é um bonito diálogo entre a abstração do universo onírico e as próprias memórias filmográficas do diretor, que reúne trechos de alguns de seus projetos anteriores para mostrar como, de alguma forma, seu processo criativo sempre foi revelador de um poderoso subconsciente.

“Eu tinha dificuldade de entender o conceito das criaturas da mente, mas quando mandei para Sidarta um trecho do meu primeiro filme, o curta Maracatu, Maracatus, ele me mostrou como tudo o que a gente vinha conversando estava ali naquele transe que filmei”, explica Marcelo em entrevista exclusiva ao Viver. “Entendi que a melhor forma de assimilar as ideias dele seria acessando meu próprio cinema. Tem momentos em que você está escrevendo um roteiro e os diálogos vêm de lugares inimagináveis. Esses personagens são justamente essas criaturas”.

O documentário abraça o desafio de filmar várias cenas 16 mm para criar a sensação de algo que não é palpável, mas completamente real. E, ao valorizar a importância dos conhecimentos que fogem dos saberes eurocêntricos, Criaturas da Mente convida o espectador a prestar atenção às suas próprias constelações e conexões, tanto cerebrais quanto espirituais.