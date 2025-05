Documentário sobre Cacá Diegues estreará no Festival de Cannes

/Divulgação

A memória de Cacá Diegues e toda a sua influente jornada no cinema brasileiro serão celebradas no documentário Para Vigo Me Voy!, que acaba de ser anunciado na programação do Festival de Cannes 2025, onde concorrerá ao Olho de Ouro (prêmio para documentários) na seção Cannes Cassics.

Dirigido pelos pernambucanos Lírio Ferreira (de 'Serra das Almas', em cartaz) e Karen Harley (membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas), o filme é descrito como uma viagem pela trajetória de Cacá, que faleceu em 14 de fevereiro deste ano, deixando um legado gigantesco de obras como Xica da Silva, Bye Bye Brasil e Deus é Brasileiro.

De acordo com os autores, o longa explora como as obras de Diegues refletem os traços da história brasileira nas últimas seis décadas, além de abordar aspectos íntimos de sua vida pessoal.