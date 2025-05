Prefeitura manda demolir escombros de prédio que desabou em Piedade, em Jaboatão

O prédio foi desocupado dois dias antes de desabar/Foto: Marília Parente/DP

A prefeitura do Jaboatão dos Guararapes anunciou a contratação, de forma emergencial, de uma empresa para realizar a demolição e a remoção dos escombros do edifício Kátia Melo, que desabou na última terça-feira (6), em Piedade. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (8) e a previsão é de que os serviços sejam feitos já na sexta-feira (9).

O prédio, construído no estilo caixão, tinha 16 apartamentos e foi interditado pela Defesa Civil do município dois dias antes de ir ao chão. Ninguém ficou ferido, mas moradores tiveram que sair às pressas com apenas itens e móveis essenciais. A queda do imóvel também comprometeu a segurança da vizinhança.

A decisão da prefeitura tomou como base a definição dos técnicos da Defesa Civil, que recomendaram a demolição imediata do que sobrou da edificação para evitar danos aos imóveis localizados nas imediações.

No entanto, os responsáveis pela administração do prédio alegaram não ter condições financeiras de arcar com esses custos. Diante disso, a Procuradoria do município deu parecer favorável à contratação imediata da empresa que ficará responsável pelos serviços. O município está em negociação com o governo de Pernambuco para que esse valor seja custeado pelo estado. Ou então pela seguradora.

"Desde os primeiros momentos, quando tivemos conhecimento sobre a situação desse imóvel, tomamos as providências necessárias para garantir a vida e a segurança dos moradores. Agora é o momento de garantir que as pessoas que residem e têm comércio nas imediações tenham condições de voltar às suas atividades normais, retornando para suas casas", disse Mano Medeiros.