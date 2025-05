"Leão XIV representa continuidade da missão de Francisco", afirma vice-reitor da Unicap

A comunidade universitária da Católica se reuniu para acompanhar o anúncio do novo Papa e refletir sobre os rumos da Igreja no cenário contemporâneo.

/Foto: Vatican Media/AFP





“O nome Leão traz consigo uma herança simbólica poderosa para a Igreja e para o mundo. Esperamos uma continuidade nas agendas de Francisco, especialmente nas que dizem respeito à humanidade e à própria Igreja.” Foi com essas palavras que o vice-reitor da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), padre Delmar Cardoso, reagiu ao anúncio oficial do novo Papa: Leão XIV. A declaração foi feita durante a transmissão ao vivo do Vatican Media, acompanhada por estudantes, professores e pesquisadores reunidos no campus da instituição.





O clima na Unicap era de atenção e reverência. O momento histórico mobilizou principalmente os estudantes do curso de Teologia, que acompanharam com emoção o anúncio do novo pontífice, eleito após o conclave no Vaticano. Para o vice-reitor, a escolha do nome pontifício remete diretamente a Leão XIII, figura marcante da história da Igreja, sobretudo por sua atuação na promoção da doutrina social e no diálogo com os desafios do mundo moderno.





“Leão XIII teve uma ligação muito especial com o Brasil. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, em 1888, dedicou a abolição da escravatura como presente ao Papa, que celebrava seu jubileu de ouro. Ele respondeu emocionado, dizendo que esse gesto foi o que mais o agradou entre todos os presentes recebidos de monarcas europeus, porque beneficiava os mais pobres e esquecidos. Essa é a essência da missão da Igreja”, relembrou padre Delmar.





A escolha de Leão XIV, segundo o vice-reitor, sinaliza um compromisso renovado com os pobres e com as chamadas “realidades novas”, expressão utilizada por Leão XIII em sua encíclica Rerum Novarum, que inaugurou o pensamento social moderno da Igreja. “É um Papa que chega com esse espírito: abrir a Igreja para perceber as novas realidades e trazer o frescor da mensagem evangélica para um mundo em transformação”, completou.