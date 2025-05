Servidores municipais de 28 categoria do Recife encerram greve após acordo de reajuste salarial

Greve durou dois dias/Foto: @gabrielhoficial

Servidores municipais de 28 categorias da Prefeitura do Recife encerraram, nesta quinta-feira (6), a greve iniciada há dois dias. Os trabalhadores aceitaram a proposta de reajuste salarial linear de 1,5% e um acréscimo de R$ 1 por dia no tíquete-alimentação. A decisão foi tomada após negociações setoriais entre representantes das categorias envolvidas e a administração municipal.

A paralisação teve início com os professores da rede municipal, que aprovaram a greve por unanimidade em assembleia realizada no Clube Português, no bairro das Graças. A categoria exigia, principalmente, o cumprimento da Lei do Piso Salarial do Magistério da Educação Básica, que estabelece um reajuste de 6,27% para 2025. Além disso, os educadores exigiram mais valorização da carreira, a reposição de perdas salariais e o pagamento retroativo a janeiro.

Ficou acordado que os R$ 900 milhões provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) sejam repassados para os demais profissionais da educação em uma parcela única de R$ 1.400. Além disso, será composta uma mesa de negociação permanente com as categorias, para debater temas pertinentes aos trabalhadores municipais.

Após a adesão de outras categorias ao movimento grevista, a gestão municipal intensificou as negociações, resultando na proposta aceita pelos servidores. Com o fim da greve, os serviços públicos municipais retomam suas atividades normais. No entanto, os professores não entraram em acordo como as outras categorias e planejam uma assembleia para esta sexta (9).

Ao todo, a prefeitura conta com aproximadamente 37 mil servidores e a votação desta quinta aprovou o fim da paralisação dos 17 mil funcionários representados pelo Sindisepre. A previsão é que na sexta-feira (9) sejam feitas as assinaturas dos acordos.

A Prefeitura do Recife ainda não divulgou detalhes sobre o impacto financeiro do acordo na folha de pagamento do município.

Confira os setores que entraram em greve:

Auxiliar de desenvolvimento Infantil (ADI);

Agente de apoio ao desenvolvimento escolar especial (AADEE);

Agente de apoio escolar (AAE);

Servidores não-docentes da educação;

Secretaria de Meio Ambiente;

Assistência Social;

Defesa Civil;

Saúde mental;

Nutricionistas escolares;

Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb);

Autarquia de Urbanização do Recife (URB);

Companhia de Serviços Urbanos do Recife (Csurb);

Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU);

Conviva - Mercados e Feiras Autarquia Municipal;

Cadastro imobiliário;

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento

Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos;

Redutor de danos e cuidadores residenciais;

Técnicos e auxiliar de laboratório e citologia;

Técnicos em radiologia;

Farmácia;

Assistente social;

Fonoaudiólogas;

Técnicos em saneamento;

Funcionários de nível fundamental;

Funcionários de nível médio;

Funcionários de nível superior;

Fundação de Cultura da Cidade do Recife (FCCR).