Operação do transporte do transformador retoma estrada para encerrar ciclo em PE

Comboio com escolta da PRF-PE partiu do km 19 da BR-101, em Goiana, com destino à divisa com a Paraíba

/Divulgação/PRF

A operação de transporte do transformador eólico foi retomada, às 8h55 desta terça-feira (6), para cumprir a sua última etapa em estrada pernambucana. O comboio partiu do km 19 da BR-101, em Goiana, em direção à divisa com o estado da Paraíba, com chegada prevista para pouco depois das 13h.





O início da operação aconteceu na quinta-feira (1º), com a composição das carretas que transportam o transformador e a escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) saindo do Cabo de Santo Agostinho com destino a Paulista.





O trajeto foi percorrido sem contratempos no primeiro dia da operação. Já no segundo dia, na sexta (2), um problema hidráulico na composição das carretas parou o comboio pouco depois de pegar a estrada, na descida do viaduto Miguel Arraes.





O problema obrigou a antecipar a parada da operação, que só veio a ser retomada nesta segunda-feira. Saindo de Abreu e Lima, o terceiro dia da operação, no entanto, compensou em parte do atraso ocorrido na sexta e o comboio chegou ao km 19 da BR-101, em Goiana, ponto de partida do último dia do transporte.





A partir da quarta-feira, a operação segue sob escolta da PRF da Paraíba, até o município paraibano de Nova Palmeira, quase na divisa com o Ceará, onde fica o Parque Eólico Serra da Palmeira, local onde o transformador será instalado.