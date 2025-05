Professores do Recife decretam greve e dão prazo de 72 horas para prefeitura oferecer nova proposta

/Divulgação/Sintepe

Os professores do Recife decretaram greve, nesta terça (6), em assembleia-geral realizada no Clube Português, na Zona Norte. A Assembleia registrou cerca de 1.500 assinaturas pela greve. Não houve votos contra e foi notificada uma abstenção.





Com isso, o sindicato deu um prazo até sexta (8) para receber nova proposta da prefeitura. Caso não seja registrada nova proposta, no mesmo dia, haverá nova assembleia para deflagrar a paralisação. A categoria estava em estado de greve desde 10 de abril.





Os docentes da capital pernambucana não aceitaram a proposta de reajuste salarial de apenas 1,5%, apresentada pela gestão do prefeito João Campos (PSB). Além do reajuste, a proposta inclui R$ 1 de aumento no tíquete-alimentação, o que também gerou críticas entre os educadores.





Os professores, segundo o sindicato da categoria (Simpere), aponta que uma lei federal garante 6,27% de reajuste. A Lei Federal citada pelos docentes é a nº 11.738/2008, que determina o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, com impacto em toda a carreira e pagamento retroativo a janeiro.





Além das reivindicações financeiras, o Simpere também denuncia as condições precárias de trabalho nas escolas municipais. Entre os principais problemas apontados estão a falta de auxiliares em sala de aula para estudantes com deficiência e a ausência de infraestrutura adequada para o funcionamento das unidades escolares.





O Diario entrou em contato com a Prefeitura do Recife e aguarda resposta.