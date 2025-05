Homens suspeitos de tráfico de drogas morrem em confronto com a polícia em Goiana

A Polícia Civil de Pernambuco instaurou um inquérito para investigar o caso./Divulgação

Dois homens suspeitos de tráfico de drogas e de realizarem outras ações criminosas em Pernambuco e na Paraíba morreram em confronto com a polícia, nesta segunda-feira (05), em Goiana, na Mata Norte pernambucana.





De acordo com a Polícia Militar (PM), os dois suspeitos foram localizados durante a Operação Madrugada Segura, realizada na comunidade do Bom Tempo, pelo Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI).





Segundo a PM, ao perceberem a presença policial na área de mata da comunidade, os indivíduos atiraram contra o efetivo, que reagiu. De acordo com fontes extraoficiais, os suspeitos foram identificados como Eduardo de Andrade Rodrigues, de 32 anos, e José Ramos da Silva, de 31 anos.





Ambos os homens ficaram feridos, foram socorridos, mas não resistiram e vieram a óbito. Também foram apreendidas com eles armas, munições, drogas e outros materiais ilícitos, que foram encaminhados à delegacia.





A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 16ª Delegacia de Homicídios de Goiana, instaurou um inquérito para investigar o caso.