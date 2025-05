Motoqueiro morre em acidente na Zona da Mata Sul

/Divulgação/PRF

O acidente ocorreu por volta das 14h30 de quinta-feira (1º), no Km 211 da BR-101, em Xexéu, Zona da Mata Sul do estado. Foi uma colisão lateral entre um carro e uma motocicleta. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelos vestígios verificados, o carro estaria na contramão da rodovia.





Existe a suspeita também de que o carro esteja envolvido no atropelamento de uma pessoa momentos antes, que teria ficado ferida e foi socorrida para uma unidade de saúde da região. O condutor da motocicleta faleceu no local.





O motorista e o passageiro do carro não estavam no local quando a viatura chegou. Além da PRF, o IC e Polícia Civil estiveram presentes. A Polícia Civil vai investigar o caso.