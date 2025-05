Administradora do prédio que caiu em Piedade descumpre prazos exigidos pela prefeitura do município

Das três exigências feitas ao condomínio, apenas uma foi totalmente atendida: a retirada dos portões de proteção da área externa do prédio.

/Foto: Rafael Vieira/DP





A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes notificou a administração do edifício Kátia Melo, localizado no bairro de Piedade, para cumprir três recomendações de segurança, no prazo de 24 horas após o desabamento ocorrido na última terça-feira (6).





A notificação foi feita por meio da Secretaria Executiva de Defesa Civil, com o objetivo de garantir a integridade da área e das pessoas que circulam no entorno do imóvel.

Das três exigências feitas ao condomínio, apenas uma foi totalmente atendida: a retirada dos portões de proteção da área externa do prédio.





A segunda, referente à elaboração de um laudo técnico de avaliação de risco, estaria em andamento e deveria ser entregue ainda nesta quarta-feira (7), segundo a empresa. No dia do desabamento, a administradora foi notificada a contratar uma equipe de engenharia, para fazer um laudo técnico sobre essa instabilidade dessa estrutura, para que então seja definido um modelo de demolição da parte que ficou do prédio.

Já a terceira, que trata da contratação de uma empresa de segurança patrimonial para resguardar a área do edifício, ainda não foi cumprida.

Para evitar riscos e assegurar o isolamento do local até a demolição do edifício, uma equipe da Guarda Civil Municipal permanece de plantão 24 horas por dia na área.

O edifício Kátia Melo havia sido interditado no último domingo (4), após vistoria técnica da Defesa Civil, que constatou riscos estruturais. Os 16 apartamentos do prédio foram desocupados a tempo, e não houve vítimas. A Prefeitura aguarda o cumprimento integral das recomendações para adotar novas providências quanto ao destino do imóvel.