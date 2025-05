Semana Santa: confira os serviços do Governo do Estado que abrem e fecham nesta quinta (17)

/Foto: Janaina Pepeu/Secom

O feriadão da Páscoa chegou. Nesta quinta-feira da Paixão (17), alguns setores funcionarão em horários e dinâmicas diferentes, como os serviços do Governo do Estado, que hoje conta com ponto facultativo, conforme noticiado pelo Diario no último dia 7 de abril.





O decreto, divulgado no Diário Oficial do Estado, não se aplica a serviços considerados essenciais. Além do ponto facultativo desta quinta (17), o feriadão de páscoa se junta com o feriado de Dia de Tiradentes, que será na próxima segunda (21).





Confira como ficará o funcionamento de alguns serviços estaduais:





Compesa





Todas as unidades de atendimento da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) estarão fechadas entre os dias 17 e 21 de abril.





TJPE





A partir desta quinta (17), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) funciona em regime de plantão, que segue até esta segunda-feira (21), Dia de Tiradentes.

Durante esse período, as unidades judiciárias do TJPE atenderão de forma remota, exclusivamente para demandas urgentes de 1º e 2º Graus, tanto na área cível quanto na criminal. Entre os casos contemplados estão habeas corpus, mandados de segurança, medidas cautelares, entre outros. O plantão forense funcionará das 13h às 17h.

Espaço Ciência





Nesse feriado, o Espaço Ciência estará aberto com horário de funcionamento normal na quinta e sexta-feira, das 8h às 12h e 13h às 17h, e no sábado e domingo, das 13h às 17h, sempre com última entrada às 16h.





Histórico





A Quinta-feira Santa é um dia da Semana Santa no qual se celebra a Última Ceia de Jesus com os seus 12 discípulos. É também o início do Tríduo Pascal, o período de três dias que antecede a Páscoa.