Pernambuco registra duas mortes por dengue em menos de um mês

Mesmo com duas mortes em menos de um mês, casos registraram queda/Foto: Reprodução/Freepik

Em abril, Pernambuco confirmou duas mortes por dengue e contabiliza 2.083 casos da enfermidade, incluindo 29 em estado grave. Os dados constam no Boletim Epidemiológico de Arboviroses, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). Segundo o órgão, foram notificados 11.146 casos, o que representa uma redução de 73,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior.





O 16º boletim indica que 123 municípios do estado apresentam baixa incidência da doença, enquanto 29 registram média e outros dez, alta incidência.





A SES-PE informou que houve uma atualização na metodologia do relatório, que passou a utilizar os números de notificações em vez dos casos prováveis, com o objetivo de destacar melhor as variações entre os anos. A quantidade de ocorrências prováveis pode ser impactada por diferentes contextos ao longo das semanas analisadas. Esses casos englobam os confirmados e os ainda sob investigação, excluindo os descartados.





A notificação é feita quando o paciente apresenta febre acompanhada de pelo menos dois outros sintomas característicos das arboviroses, resultando no registro oficial. Esse indicador é menos vulnerável às variações contextuais entre os anos.





A investigação dos óbitos é inicialmente conduzida pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município onde ocorreu a morte e, em seguida, analisada por um comitê técnico formado por especialistas que determinam a causa. Os casos prováveis continuam sendo incluídos no boletim para consulta.





Febre do Oropouche





Entre maio de 2024 e 19 de abril de 2025, Pernambuco registrou 181 casos de Febre do Oropouche, com um óbito. O vírus atingiu moradores de 31 cidades, entre elas: Água Preta, Aliança, Barra de Guabiraba, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Catende, Gameleira, Garanhuns, Goiana, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Jaqueira, Lagoa dos Gatos, Limoeiro, Macaparana, Machados, Maraial, Moreno, Paudalho, Paulista, Pombos, Recife, Rio Formoso, Santa Cruz do Capibaribe, São Benedito do Sul, São Vicente Férrer, Sirinhaém e Timbaúba.





Transmitida pelo maruim (também conhecido como mosquito-pólvora), a infecção é uma arbovirose semelhante à dengue e à chikungunya, e provoca sintomas como febre, cefaleia, dores musculares e nas articulações.





Chikungunya e Zika





Ainda segundo o Boletim 16, foram notificados 1.731 casos de chikungunya, dos quais 282 foram confirmados. Em relação ao vírus Zika, houve 284 notificações, mas nenhuma confirmação até o momento.