OAB solicita ao governo do Estado uma unidade de Delegacia da Mulher em Serra Talhada

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE) enviou um ofício para a governadora Raquel Lyra, solicitando a criação de uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) no município de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.





De acordo com o ofício, a ausência de uma unidade especializada no enfrentamento à violência contra a mulher em Serra Talhada representa uma lacuna grave na proteção dos direitos fundamentais e na estrutura de atendimento às vítimas da região.





Também está sendo organizada pela advogada do Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAM) e presidente da Comissão da OAB de Combate à violência Contra a Mulher, em Serra Talhada, Simone Soares, um abaixo-assinado na cidade. Até o momento, foram recolhidos 248 assinaturas eletrônicas.





“Apesar de ter uma delegacia humanizada, há algumas dificuldades ainda das mulheres serem atendidas como deveriam. Então, nós temos dados o suficiente para que seja instalada essa Delegacia Especializada da Mulher 24 horas. Então, nós pensamos em fazer essa petição para conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis na região,” afirma Simone Soares.





De acordo com os dados da Secretaria de Defesa Social (SDS), foram registrados, de janeiro a março, 219 casos de violência doméstica e familiar contra mulheres. Esses números representam 29,2% do total de casos registrados pela SDS em 2024, quando foram notificados 750 casos.





“A criação desta delegacia, além de atender a uma demanda concreta da população sertaneja, representa um passo relevante na consolidação de políticas de interiorização da segurança pública e de enfrentamento à violência de gênero, coerentes com o compromisso histórico do Governo de Pernambuco," finaliza o ofício enviado para a governadora Raquel Lyra.