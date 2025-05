Mulher fica ferida ao ser atropelada por caminhão no Centro de Jaboatão

Vítima sofreu ferimento em uma das pernas/Foto: SES-PE

Um caminhão atropleou uma mulher de 45 anos no Centro de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na tarde desta quinta-feira (24). A vítima sofreu ferimentos graves e precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





O atropelamento ocorreu na Rua Duque de Caxias, nas proximidades da Praça do Rosário. O caso foi registrado por pessoas que passavam pelo local no momento do acidente. Vídeos mostram a mulher no chão e com ferimentos na perna.





O Samu foi acionado às 13h38 para atender a mulher, que foi levada para o Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife.