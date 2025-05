Motociclista morre ao colidir com cavalo solto em rodovia

Douglas morreu no local do acidente/Foto: Reprodução/Instagram

Um motociclista identificado como Douglas da Silva Araújo, de 25 anos, morreu ao colidir com um cavalo que estava solto na PE-177, no município de São João, no Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (22).





Ele estava indo para Garanhuns quando bateu no animal, sofreu ferimentos e morreu no local. Motoristas que passavam pela via acionaram a Polícia Militar, o Instituto de Criminalística e a Polícia Civil. O corpo de Douglas foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

A vítima era natural de Garanhuns e trabalhava na Neoenergia Pernambuco no município.