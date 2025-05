Judô como ferramenta de transformação: a missão social da Academia Falcon

/Foto: Divulgação





Em uma rua no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, pulsa um projeto que há três décadas vem transformando vidas através do judô. Fundada em 1994 pelo sensei Adiael Lira, a Academia Falcon é muito mais do que um espaço de treinamento de artes marciais: é um verdadeiro reduto de esperança, disciplina e oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade social. Ao longo dos anos, a academia tem cumprido uma missão nobre — tirar crianças e adolescentes das ruas e inseri-los em um ambiente seguro, educativo e promissor, onde a força física é apenas uma entre tantas conquistas.

A trajetória da Falcon começou como um projeto modesto, alimentado por um ideal: oferecer um futuro digno por meio do esporte. "Decidi me dedicar a formar não apenas atletas, mas cidadãos", diz Adiael. Desde então, a academia já revelou talentos que cruzaram fronteiras, de Pernambuco para o mundo. Ex-alunos hoje brilham em países como Estados Unidos, Espanha e Portugal, levando consigo não apenas medalhas, mas o legado de superação feito no tatame da Falcon.

A rotina na academia é marcada por treinos intensos, ensinamentos sobre respeito, autocontrole e perseverança. Mas o que realmente move o projeto é a capacidade de mudar histórias. "Já tivemos meninos que saíram literalmente das ruas e hoje estão no ranking nacional, como o Diego Dias, segundo colocado entre os melhores judocas dos Estados Unidos. É disso que se trata o nosso trabalho: mostrar que é possível sonhar e alcançar", destaca Adiael, com orgulho.

Recentemente, a Falcon ganhou um importante aliado nessa caminhada: a Sheik Log, empresa de soluções logísticas que passou a apoiar financeiramente o projeto. Embora não seja o foco da iniciativa, a parceria foi um divisor de águas. Com o suporte da empresa, a academia conseguiu ampliar seu alcance e melhorar as condições de treino para os atletas, oferecendo quimonos, custeando inscrições em campeonatos e viabilizando viagens para competições fora do estado e até do país.

"Antes, tínhamos atletas com potencial, mas sem condições de participar das competições. Era frustrante vê-los classificados e não poderem viajar. Agora, podemos focar no que importa: formar campeões dentro e fora dos tatames", afirma Rafael Amorim, diretor da academia.

O impacto do projeto é visível. Além das medalhas e conquistas internacionais, a maior vitória está no cotidiano de dezenas de famílias que viram seus filhos mudarem de rota graças ao esporte. Crianças que poderiam estar envolvidas com o tráfico ou com a violência urbana encontram, na Falcon, um lar, uma rotina saudável e uma nova perspectiva de vida. "Aqui, cada treino é uma aula de cidadania", resume Rafael.

E o trabalho não para. Para o futuro, a academia tem planos ambiciosos. Ainda este ano, será aberta uma nova turma com 15 vagas para atender mais jovens da comunidade local. A expectativa é que, com o crescimento da iniciativa, mais famílias sejam alcançadas. "Nosso sonho é que esse projeto continue se expandindo. A Falcon é uma ferramenta de transformação social. Quanto mais apoio tivermos, mais vidas poderemos tocar", afirma Adiael.

A Academia Falcon, que começou como um pequeno sonho em 1994, hoje é um exemplo de que o esporte pode ser, sim, uma poderosa ferramenta de transformação. Em cada golpe ensinado, há uma lição de vida. Em cada medalha conquistada, uma história de superação. E em cada aluno atendido, a certeza de que investir no social é acreditar em um futuro melhor.