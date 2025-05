Homem é morto com tiro na cabeça após sair para comprar cerveja no Cabo

As causas do homicídio são investigadas pela Polícia Civil

/Foto: Reprodução redes sociais

Um homem de 28 anos foi assassinado com um tiro na cabeça na Rua Vinte e Seis, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, na madrugada deste sábado (19). As causas do homicídio são investigadas pela Polícia Civil.





Segundo informações extraoficiais, a vítima, que foi identificada como Carlos Eduardo Ferreira Firmino, teria saído para comprar cerveja quando um homem se aproximou, efetuou o disparo e fugiu.





Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou um caso de homicídio consumado. “As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do fato”, diz o comunicado.