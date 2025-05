Homem é linchado após espancar esposa em Jaboatão dos Guararapes

O suspeito, de 59 anos, foi morto por moradores de Barra de Jangada no final desta tarde

Mulher foi levada para o Hospital da Restauração/Foto: Rafael Vieira/DP

Um homem que espancou a esposa no final da tarde desta quinta-feira (17) foi linchado por populares após cometer o crime. O caso aconteceu no bairro Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, durante uma discussão entre o casal.





Os populares ouviram os gritos e pedidos de socorro da mulher e interviram na briga, colocaram a vítima em um carro de mão para levá-la a uma unidade de saúde. No caminho, conseguiram um carro para transportá-la até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra de Jangada. Posteriormente, ela foi encaminhada para o Hospital da Restauração , no Recife.





O companheiro da vítima, um homem de 59 anos, foi espancado até a morte por populares, que teriam invadido a residência do casal revoltados com a situação. Os moradores da localidade atiraram pedras contra o suspeito.





De acordo com um relato da filha da mulher à TV Guararapes, as agressões eram recorrentes e começavam quando o homem consumia bebidas alcoólicas. Ele já teria quebrado o braço da companheira e a agredida com um facão em outras ocasiões.