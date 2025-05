Federação x fusão: entenda as uniões partidárias que mudam o cenário político de partidos em Pernambuco

Com o lançamento da “União Progressista”, federação formada entre União Brasil e PP, na última semana, e as articulações para uma fusão entre PSDB e Podemos ainda neste ano, as uniões partidárias têm embaralhado o jogo de importantes legendas no atual cenário político pernambucano. Entretanto, cada junção cumpre uma função eleitoral distinta e expõe os diferentes contextos vividos pelas siglas envolvidas.





Hoje, há quatro federações registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE): a Brasil da Esperança (PT/PV/PCdoB), a PSOL/Rede, a União Progressista e a PSDB/Cidadania, que já teve sua extinção acordada entre as legendas para 2026.





De acordo com o desembargador eleitoral Washington Amorim, a legislação entende como federação uma “associação entre partidos políticos que atua de forma unificada em todas as esferas federativas durante um período de quatro anos, mas preservando sua personalidade”.





Ele explica que os dois ou mais partidos sob uma mesma federação são entes distintos, “com CNPJs próprios e autonomia em questões estatutárias e financeiras”, mas precisam dividir os registros de candidaturas, propagandas, arrecadação, prestação de contas e formação de chapa para as eleições majoritárias – ou seja, as siglas federadas devem entrar em consenso sobre os nomes lançados.





No pleito municipal de 2024, por exemplo, a federação PSOL/Rede viveu um embate para decidir quem seria o candidato à prefeitura do Recife. O deputado federal Túlio Gadêlha (Rede) foi o escolhido do diretório estadual, mas acabou derrotado pela deputada estadual Dani Portela (PSOL) nas instâncias nacionais após meses de discussão e desgaste entre as lideranças de ambos os partidos.





Problemas semelhantes podem ser vividos pela União Progressista em Pernambuco. O PP do deputado federal Eduardo da Fonte é aliado da governadora Raquel Lyra (PSD), enquanto o União Brasil de Miguel Coelho defende o prefeito do Recife, João Campos (PSB). Ambas as lideranças estão, no momento, pregando pelo fortalecimento dos partidos, mas devem estar em palanques diferentes no próximo ano.





O cientista político Sandro Prado avalia que o futuro da federação no Estado pode passar por turbulências, especialmente considerando as ambições de Eduardo da Fonte e Miguel Coelho de se candidatarem ao Senado Federal.





“Essa divergência pode gerar conflitos internos e comprometer a coesão da federação no estado, embora em um primeiro momento o discurso seja de concordância e união entre os líderes partidários. Inclusive, ambos almejam uma vaga no Senado, mas com a formação da federação a candidatura de ambos deverá ser inviabilizada”, analisou.





Apesar disso, o União Progressista quer eleger “20 deputados federais e 10 estaduais” em 2026. Hoje, a federação já soma 14 parlamentares estaduais, 109 federais, 13 senadores, seis governadores e mais de mil prefeitos, e receberá os maiores repasses de verba para financiar campanhas eleitorais.





Para Prado, a federação entre partidos tão fortes e consolidados visa fortalecer ainda mais sua presença no cenário político, “aumentando sua influência e acesso a recursos, se tornando o maior grupo político do Brasil, com acesso à valores estimados de cerca de R$ 1 bilhão”. “A união também pode resultar em uma terceira via competitiva nas eleições de 2026”, afirmou.