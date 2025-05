Marcílio Régio vence a eleição suplementar e será prefeito de Goiana

/Foto: Divulgação

Marcílio Régio (PP) foi eleito prefeito do município de Goiana, neste domingo (4), com 28.122 votos, que equivalem a 54,1% da votação válida. Ele derrotou o prefeito interino Eduardo Batista (Avante), que obteve 23.860 votos (45,9%). A diplomação está marcada para o dia 3 de junho e a posse acontecerá em 1º de julho. Marcílio governará a cidade até 31 de dezembro de 2028. Goiana passará a ser o 27º município pernambucano governado pelo PP. O cargo de vice será ocupado por Lícia Maciel (PT).





”À população de Goiana a minha gratidão. Vou ser prefeito da população inteira, não vamos decepcionar. Vamos assumir e dar continuidade à gestão do ex-prefeito Eduardo Honório”, declarou Marcílio, logo após a sua vitória ser confirmada. O prefeito eleito tem 66 anos, já foi vereador por três mandatos e vice-prefeito.





A eleição suplementar em Goiana aconteceu ontem porque o pleito realizado em outubro de 2024 foi anulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A decisão foi tomada por que o ex-prefeito Eduardo Honório comandou município por dois mandatos consecutivos e tentou permanecer no cargo por mais quatro anos.





Ele teve a candidatura indeferida tanto na primeira quanto na segunda instância, mesmo assim concorreu subjuge-se e venceu com 78,16% dos votos. No entanto, o TSE impediu a sua posse.





Em 1º de janeiro deste ano, Eduardo Batista, que havia sido eleito no mesmo dia como presidente da Câmara Municipal de Goiana, assumiu interinamente a prefeitura e disputou o mandato no cargo. Vale ressaltar que, nas eleições do ano passado, ele era aliado de Eduardo Honório, mas não teve apoio na eleição suplementar.





O ex-prefeito optou pela candidatura de Marcílio Régio. Com a derrota, Eduardo Batista reassumirá a presidência da Câmara Municipal, após Marcílio ser empossado como prefeito.





De acordo com a Justiça Eleitoral, a eleição em Goiana transcorreu de forma tranquila, neste domingo. Não foram registrados casos de irregularidades e apenas duas urnas eletrônicas foram substituídas nas sessões de votação. Até mesmo nas ruas da cidade foram vistos poucos panfletos jogados pelas campanhas dos candidatos.