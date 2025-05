Após alta, Bolsonaro diz que irá a ato por anistia se ''saúde permitir''

/Foto: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) postou em suas redes sociais que planeja participar do ato pró-anistia dos condenados pelo 8/1, que acontecerá em Brasília (DF), nesta quarta-feira (7/5). Bolsonaro se recupera em casa após receber alta do Hospital DF Star, em Brasília, na manhã deste domingo (4/4), após 22 dias de internação por conta da nova cirurgia para corrigir uma obstrução intestinal.

A afirmação do ex-presidente acontece apesar de seus médicos terem recomendado que ele não participe do ato. O cirurgião Cláudio Birolini, que liderou a equipe médica que operou Bolsonaro no último dia 13 de abril, afirmou: “Nós passamos as instruções para o presidente para que ele não participe diretamente do ato, presencialmente, porque isso não seria recomendado neste momento”.

Em seguida, o médico cardiologista Leandro Echenique disse que foi recomendado a Bolsonaro evitar aglomerações. “A recomendação é de evitar aglomeração, até pelo risco de infecções. Então, realmente, vai ser uma semana onde ele vai ficar mais resguardado”, disse.

