Policia espanhola desmantela rede acusada de tráfico de meninas migrantes

Operação resgatou duas vítimas e impediu quatro outras menores de deixarem a ilha

Operação policial desmantelou rede envolvida no recrutamento e tráfico de meninas estrangeiras atuando principalmente a partir da ilha de Gran Canaria (AFP/Guarda Civil)

A polícia espanhola anunciou nesta terça-feira (11) ter desmantelado uma organização criminosa acusada de recrutar meninas desacompanhadas que estavam em centros de acolhimento de migrantes nas Ilhas Canárias para levá-las à Espanha continental e à França e, em alguns casos, explorá-las sexualmente.

A operação ocorre em meio a um novo debate europeu sobre a migração, depois que mais de 70 mil migrantes entraram, no fim de julho, no enclave espanhol de Ceuta vindos do Marrocos.

Embora uma grande maioria tenha retornado ao Marrocos, centenas de menores desacompanhados de adultos ficaram retidos nessa cidade no norte da África e, segundo organizações de ajuda, correm o risco de sofrer abusos e exploração.

A Guarda Civil informou que a investigação começou depois que uma menina migrante que esteve sob tutela das autoridades em Gran Canaria retornou à Espanha vinda da França e denunciou ter sido recrutada com a promessa de um emprego.

Posteriormente, os investigadores identificaram vários casos semelhantes de meninas que deixaram os centros de acolhimento sem seus documentos pessoais e, horas depois, apareciam vinculadas a voos para a Espanha continental, informou a corporação em um comunicado.

A Guarda Civil acusa a organização de se aproveitar da situação de vulnerabilidade das meninas, às quais oferecia documentos falsos e para as quais organizava deslocamentos por via aérea e terrestre.

"Tudo isso com o objetivo de facilitar sua saída das ilhas e, posteriormente, sua transferência para a Espanha continental e para a França, onde algumas delas teriam sido submetidas à exploração sexual", acrescentou o comunicado.

A Guarda Civil informou ter resgatado duas vítimas e impedido que outras quatro menores deixassem as ilhas. Cinco pessoas foram detidas, entre elas um menor de idade, após cinco buscas realizadas na ilha de Gran Canaria.