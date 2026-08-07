Espanha impõe controles fronteiriços a viajantes procedentes da Itália

Temporários, os controles às fronteiras entram em vigor a partir da meia-noite do sábado (8)

Milhares de migrantes cruzaram a fronteira do Marrocos para o enclave espanhol de Ceuta (Jorge Guerrero/AFP)

A Espanha imporá controles temporários nas fronteiras para viajantes procedentes da Itália em resposta à decisão de Roma de adotar medidas semelhantes após a entrada em massa de migrantes em Ceuta, informou o Ministério do Interior espanhol nesta sexta-feira (7).

Os controles, adotados "diante da persistente pressão da migração irregular" enfrentada pela Itália, entrarão em vigor "a partir da meia-noite deste sábado, 8 de agosto", e permanecerão em vigor até o mesmo horário de 7 de setembro, informou o ministério em comunicado.