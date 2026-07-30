Criminosos investigados por homicídio e associação para o tráfico são alvo de 22 mandados da Polícia Civil, nesta quinta (30)

A operação "Impacto" foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (30) e cumpre 22 mandados, incluindo prisão e busca e apreensão, contra quadrilha envolvida com crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em municípios de Pernambuco e da Bahia

Criminosos investigados por homicídio e associação para o tráfico são alvo ação policial, nesta quinta (30) (Foto: Ascom/PCPE)

Uma quadrilha investigada pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico foi alvo de 22 ordens judiciais na manhã desta quinta-feira (30), durante deflagração da Operação “Impacto” da Polícia Civil de Pernambuco, em Ouricuri, Salgueiro, Santa Cruz do Malta e Juazeiro, na Bahia.

De acordo com a corporação, a organização vem sendo investigada desde janeiro deste ano. Do total de ordens expedidas pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ouricuri, 10 são de prisão e 12 de busca e apreensão domiciliar.

Durante a operação foram apreendidos celulares, drogas, uma balança de precisão e uma espingarda. Todo material foi recolhido e apresentado à Delegacia de Polícia.

De acordo com a delegada Polyanna Neri, titular da Delegacia de Polícia da 201ª

Circunscrição de Ouricuri, nove pessoas foram presas e 13 mandados de busca e apreensão cumpridos. "Apreendemos 2,6 kg de cocaína, 5 kg de crack e 5 kg de um pó branco utlizado para fabricação da droga", disse a delegada, completando que as investigações continuaram sendo realizadas na cidade de Ouricuri.

A ação contou com o emprego de 70 policiais civis, incluindo delegados, escrivães e agentes. Além disso, a corporação também recebeu apoio da Diretoria de Inteligência (Dintel), da Polícia Militar do Estado (PMPE), do Grupamento Tático Aéreo (GTA/SDS-PE) e da Polícia Civil da Bahia.

