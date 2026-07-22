Organização investigada por tráfico de drogas e armas é alvo de operação da FICCO em Pernambuco, Bahia e São Paulo

Durante a operação deflagrada nesta quarta-feira (22), foram expedidos 24 mandados judiciais contra suspeitos de integrar um grupo criminoso com atuação interestadual

A operação foi realizada de forma integrada pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal (Divulgação/PF)

Uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro foi alvo da Operação Hermes, deflagrada nesta quarta-feira (22) pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

Ao todo, foram expedidos 24 mandados judiciais, sendo 12 de prisão e 12 de busca e apreensão, cumpridos em Petrolina, Juazeiro (BA) e no estado de São Paulo.

Segundo as investigações, o grupo possuía estrutura hierarquizada, com divisão de funções entre líderes, gerentes, operadores financeiros e revendedores. Os investigadores também identificaram indícios de lavagem de dinheiro por meio de transferências eletrônicas realizadas em contas de terceiros.

A investigação identificou que o responsável pela droga terceirizava todas as entregas a um único mototaxista, remunerado por corrida. Essa dinâmica estruturava a logística de distribuição do grupo. O nome "Hermes" da operação faz referência ao deus mensageiro da mitologia grega, associado às entregas e ao transporte.

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes apreenderam drogas, armas de fogo, munições, aparelhos eletrônicos, documentos e registros financeiros que possam reforçar as investigações e identificar outros envolvidos.

A ação contou o emprego de 100 polícias, incluindo agentes das forças federais, penal, militar e civil.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de capitais. As investigações continuam.