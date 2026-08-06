A operação ‘Octógono’ foi deflagrada na manhã de terça-feira (4) e cumpriu 17 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha investigada por tráfico de drogas, homicídio e lavagem de dinheiro

Quadrilha investigada por tráfico, homicídios e lavagem de dinheiro é alvo de operação em Olinda (Foto: Ascom/PCPE)

Uma quadrilha investigada pelos crimes de tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco na manhã da terça-feira (4), em Olinda e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Conforme as informações, os cumprimentos também foram realizados no sistema prisional.

De acordo com a corporação, durante a Operação Octógono foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de uma ordem de bloqueio de ativos financeiros. Todos os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Olinda.

As investigações tiveram início em outubro de 2025, após a identificação de um grupo organizado que utilizava empresas clandestinas de internet para lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas na região. Ao todo, 110 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, participaram da ação.

As equipes também contaram com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel), do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Giso/Seap-PE) e do Grupo Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social (GTA/SDS-PE).