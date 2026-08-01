Adolescente é apreendido com drogas durante operação contra o tráfico na Mata Sul

Operação do 21º Batalhão da Polícia Militar apreendeu drogas, arma branca e celulares em ponto de tráfico no bairro Doutor Alvinho

Entorpecentes, faca e R$ 40 em espécie foram apreendidos durante operação em Vitória de Santo Antão (PMPE/Divulgação)

Policiais militares não conseguiram conter a fuga de cerca de dez pessoas durante uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes no bairro Doutor Alvinho, em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul de Pernambuco, a 46 km do Recife. Um adolescente, de idade não informada, que estava no local, foi apreendido, junto de três aparelhos celulares.

A ação policial foi empreendida pelo 21º Batalhão da Polícia Militar, após denúncias anônimas apontarem o ponto de tráfico. No local, foram encontrados 400 g de maconha e 78 big bags [invólucros da droga], 210 pedras de crack e 92 zip locks contendo cocaína. Também foram apreendidos uma arma branca, uma balança de precisão e diversos materiais para embalagem.

O adolescente, acompanhado de sua genitora, foi conduzido à Central de Flagrantes de Vitória de Santo Antão para a adoção das medidas cabíveis. A reportagem tentou contato com a 12ª Delegacia de Polícia para confirmar se os aparelhos apreendidos poderão colaborar com a investigação, mas não obteve sucesso.