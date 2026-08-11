Sobe para 240 o número de mortos por terremoto na Colômbia
Catastrofe contabiliza também mais de 1 mil feridos
Publicado: 11/08/2026 às 15:23
Homem procura por sobreviventes entre os escombros de um prédio que desabou após um terremoto em Pereira, na Colômbia (Jaime Saldarriaga/AFP)
O forte terremoto que atingiu o oeste da Colômbia deixou um saldo de pelo menos 240 mortos e mais de 1 mil feridos, segundo a contagem das últimas cifras divulgadas pelas autoridades locais nesta terça-feira (11).
O terremoto de magnitude 7,4 ocorrido na segunda-feira (10) deixou destruição e mortes em Chocó, onde foi localizado o epicentro, e em departamentos vizinhos, como Valle del Cauca, Risaralda, Caldas e Antioquia, totalizando 240 mortos, de acordo com os dados das autoridades locais reunidos pela AFP.
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