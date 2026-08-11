UE mobiliza 100 mil euros em ajuda imediata após o terremoto na Colômbia e aciona a Proteção Civil

Europeus também acionaram seu mecanismo de assistência consular em situações de crise para apoiar os cidadãos europeus afetados pelo terremoto

Comissão Eur espera agora dispor de mais dados sobre os danos e as necessidades para determinar que tipo de apoio adicional será necessário (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)

A Comissão Europeia mobilizou 100 mil euros (cerca de R$ 590 mil na cotação atual) para prestar assistência imediata às vítimas do terremoto de magnitude 7,4 registrado nesta segunda-feira (10) na Colômbia, que deixou mais de uma centena de mortos, e confirmou a ativação do Mecanismo de Proteção Civil da UE a pedido das autoridades colombianas.

"Já agimos com uma primeira ajuda rápida", explicou nesta terça-feira (11) a porta-voz da Comissão Europeia para a Ajuda Humanitária, Eva Hrncirova, que detalhou que os recursos foram repassados por meio da Cruz Vermelha Alemã, presente no local, para atender às necessidades mais imediatas da população na região de Chocó.

Bruxelas também ativou o serviço europeu de cartografia por satélite Copernicus para ajudar a determinar a extensão do desastre e fornecer informações para as operações de emergência

"Estamos em contato com as autoridades colombianas. Elas acionaram nosso Mecanismo de Proteção Civil", indicou a porta-voz, que explicou que a Comissão Europeia espera agora dispor de mais dados sobre a magnitude dos danos e as necessidades no local para determinar que tipo de apoio adicional será necessário.

Paralelamente, a UE acionou seu mecanismo de assistência consular em situações de crise para apoiar os cidadãos europeus afetados pelo terremoto, conforme anunciou a Alta Representante da UE para a Política Externa, Kaja Kallas.