Lula diz que Brasil permanece à disposição da Colômbia para prestar o apoio necessário
Número de mortos chega a quase 70 após o tremor que atingiu o oeste do país
Publicado: 10/08/2026 às 14:34
"Em nome do povo brasileiro, manifesto minha solidariedade ao povo colombiano, especialmente às famílias das vítimas e a todos os afetados pelos tremores" (Sergio Lima / AFP)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta segunda-feira (10) que o Brasil "permanece à disposição da Colômbia para prestar o apoio necessário" diante do terremoto que atingiu o país. Pelo menos 69 pessoas morreram até o momento.
Em publicação em sua conta no X, Lula disse que recebeu "com preocupação a notícia do forte terremoto" que atingiu a Colômbia e manifestou "solidariedade ao povo colombiano".
"Recebi com preocupação a notícia do forte terremoto que atingiu hoje a Colômbia, com epicentro no departamento de Chocó. Em nome do povo brasileiro, manifesto minha solidariedade ao povo colombiano, especialmente às famílias das vítimas e a todos os afetados pelos tremores. O Brasil permanece à disposição da Colômbia para prestar o apoio necessário", afirmou o presidente brasileiro.
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