Colômbia prossegue com buscas por sobreviventes após terremoto que matou 169 pessoas

Sismo revive a tragédia do forte terremoto de 1999, que deixou quase 1.200 mortos na região

Buscas por sobreviventes do terremoto na Colômbia (Joaquin Sarmiento/AFP)

Socorristas e voluntários passaram as últimas horas em uma corrida contra o tempo para encontrar sobreviventes do forte terremoto na Colômbia que deixou 169 mortos, mais de 500 feridos e centenas de imóveis destruídos.

As mortes estão concentradas nas cidades de Cali, Pereira, Manizales e Quibdó, no Oeste do país, segundo o balanço atualizado da Associação de Prefeitos. Os prefeitos colombianos também relataram que 165 edificações desabaram no país.

"Minha esperança é encontrar alguém com vida, fazer o máximo que for possível", disse Kevin Restrepo à AFP em Pereira, a cidade mais afetada. "É horrível. Todo mundo está fazendo a sua parte", afirmou.

A cidade, localizada no turístico Eixo Cafeeiro, registrou pelo menos 60 mortos. Quase toda a cidade ficou sem energia elétrica e as pessoas caminhavam pelas ruas com lanternas.

"É muito angustiante, não tenho palavras para tudo o que está acontecendo neste momento. Estamos tentando retirar os escombros porque aqui ficavam todos os vendedores de loteria", disse à AFP Juana Marín, de 25 anos, que trabalha no setor de marketing.

"Eu me sinto derrotada. É triste demais ver a cidade inteira assim, sabendo que ainda há gente com vida", acrescentou Juana.

O terremoto de magnitude 7,4 aconteceu às 7h34 locais (9h34 de Brasília) de segunda-feira (10). O sismo revive a tragédia do forte terremoto de 1999, que deixou quase 1.200 mortos na região.

O presidente Abelardo de la Espriella, que assumiu o cargo no dia 7 de agosto, declarou estado de emergência e se comprometeu a organizar uma operação de resgate coordenada.

"O fim do mundo"

Em Cali, a terceira maior cidade da Colômbia, o prefeito Alejandro Eder decretou um toque de recolher até 6h locais (8h de Brasília), enquanto as equipes de resgate trabalhavam sem descanso nos bairros mais afetados.

"Chegar aqui foi impressionante, parecia o fim do mundo, os carros e as motos na contramão, buscando entes queridos", disse à AFP o socorrista Nelson Moreno, que procura uma amiga sob dois prédios de cinco andares colapsados. O pai desta amiga e o bebê da mulher estão feridos, mas saíram com vida.

Os socorristas estabeleceram correntes humanas para tirar os destroços do edifício, com picaretas e ferramentas básicas. Em alguns momentos, gritam "silêncio" para poder ouvir os sinais de vida dos soterrados.

Hospitais foram danificados

Várias instalações hospitalares sofreram danos em Cali, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que mencionou em particular o colapso das áreas de cardiologia e pediatria do Hospital Universitário del Valle.

A Clínica Nuestra foi evacuada. Vários pacientes em cadeiras de rodas foram atendidos nas calçadas em Cali.

Segundo o balanço mais recente anunciado pelo presidente, 18 centros de saúde e 52 instituições de ensino sofreram danos. Apenas em Cali, 188 pessoas são consideradas desaparecidas.

"Estamos fazendo todos os trabalhos necessários para tirar as pessoas com vida (...) Veio muita gente, com equipamentos, com comida, ajudando os bombeiros, ajudando as pessoas", disse Andrés Felipe Mejía, um socorrista voluntário.

Ajuda internacional



Os Estados Unidos, aliados do novo governo, ofereceram uma ajuda de 15,5 milhões de dólares (cerca de R$ 80 milhões) para lidar com a emergência.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a UE pôs à disposição seu serviço de satélite Copernicus para as operações de resgate.

Israel, México, Chile, Argentina e El Salvador também ofereceram ajuda.

A estrela pop Shakira, natural de Barranquilla, escreveu uma mensagem emotiva no X: "Meu coração (...) está com as famílias que estão passando momentos de angústia".

O terremoto foi sentido inclusive em países vizinhos, como em algumas regiões da Venezuela, na capital equatoriana, Quito, e em diversas províncias do Panamá.

Esses países estão localizados no Cinturão de Fogo do Pacífico, uma região altamente sísmica e vulcânica onde se registra a atividade das placas tectônicas de Nazca e do Caribe.

Em 24 de junho, um duplo terremoto, de magnitudes 7,2 e 7,5, deixou mais de 6 mil mortos e um rastro de destruição na Venezuela.