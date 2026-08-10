Vários países sentiram tremores após terremoto na Colômbia

Cidades do Equador, Panamá, Venezuela e até no Brasil relataram que prédios precisaram ser evacuados por questões de segurança

Cúpula da Catedral Basílica Metropolitana, em Manizales, registrou graves danos depois do terremoto na Colômbia (Jonh Bonilla/AFP)

O forte terremoto de 7,4 de magnitude que atingiu a Colômbia nesta segunda (10) também foi sentido em Quito, capital do Equador, e em diversas províncias do Panamá, onde alguns hospitais foram evacuados, bem como em algumas regiões da Venezuela e em Manaus, no Norte do Brasil.

No Panamá, o órgão responsável pela atuação em desastres descartou um alerta de tsunami. As autoridades panamenhas avaliam danos na região fronteiriça da selva de Darién.

Em Bogotá, os prédios foram evacuados, observaram jornalistas da AFP. Várias pessoas de pijama foram para as ruas em meio ao barulho das sirenes. "O tremor foi superforte", disse Valeria Polo, uma criadora de conteúdo de 29 anos no centro da capital. O prefeito de Bogotá, Carlos Galán, afirmou à Blu Radio que na cidade só foram registradas rachaduras superficiais em algumas casas e edifícios.

Na Venezuela não há registros de danos mais graves. Em 24 de junho, um duplo terremoto de magnitudes 7,2 e 7,5 causou mais de 6 mil mortes e deixou um cenário de destruição no país.

Já em Manaus, no Norte brasileiro, segundo a Defesa Civil da cidade, o Edifício Palácio do Comércio, no centro, precisou ser esvaziado por questões de segurança. Até o momento, não houve registro de feridos na capital do Amazonas.

Ajuda humanitária

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, garantiu que dará "todo o apoio necessário" à Colômbia após o forte terremoto que deixou mais de 20 mortos.

Israel também ofereceu ajuda, em meio à retomada das relações diplomáticas após o novo governo do ultradireitista de Abelardo de la Espriella.

