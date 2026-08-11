Papa Leão XIV "profundamente consternado" com terremoto na Colômbia

Pontíficie enviou uma mensagem ao presidente da Conferência Episcopal da Colômbia "lhes concedendo de coração a bênção apostólica""

Papa pediu para "que transmita o sentido pesar de Sua Santidade Leão XIV aos familiares que, nesta hora de profunda dor, choram a perda de entes queridos" (AFP)

O papa Leão XIV declarou nesta terça-feira (11) estar "profundamente consternado" com o terremoto que atingiu a Colômbia na segunda-feira e deixou ao menos 169 mortos e mais de 600 feridos, informou o Vaticano.

O pontífice, "profundamente consternado ao tomar conhecimento da dolorosa notícia do terremoto que afetou gravemente várias regiões da Colômbia, causando vítimas e muitos feridos", reza por todos os afetados, diz uma mensagem em seu nome enviada pelo cardeal Pietro Parolin ao presidente da Conferência Episcopal da Colômbia.

Na mensagem, Parolin pediu ao monsenhor Francisco Múnera Correa "que transmita o sentido pesar de Sua Santidade Leão XIV aos familiares que, nesta hora de profunda dor, choram a perda de entes queridos".

Da mesma forma, "pede ao Senhor que derrame sobre o querido povo colombiano os dons da fortaleza espiritual e da esperança cristã; e lhes concede de coração a bênção apostólica".

Um comunicado divulgado nesta terça-feira (11) na Colômbia indicou que os falecidos se concentram nas cidades de Cali, Pereira, Manizales e Quibdó, no oeste do país.

Em Pereira, a cidade mais atingida e situada no chamado Eixo Cafeeiro, foram registrados ao menos 60 mortos, segundo o último balanço da Associação Colombiana de Cidades Capitais.

O terremoto foi sentido em países vizinhos. Foi sentido em algumas regiões da Venezuela, na capital equatoriana, Quito, e em diversas províncias do Panamá.