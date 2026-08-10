Terremoto na Colômbia é sentido em Manaus; prédios são esvaziados por segurança

Apesar do susto, não há registro de feridos, de acordo com a Defesa Civil

Pessoas buscam sobreviventes em meio aos escombros de um prédio que desabou após um terremoto em Cali, na Colômbia (Joaquin SARMIENTO / AFP)

O terremoto registrado na Colômbia nesta segunda-feira (10), também foi sentido em localidades de Manaus, no Amazonas. Conforme a Defesa Civil, o Edifício Palácio do Comércio, no centro, precisou ser esvaziado por questões de segurança. Não há registro de feridos.

Segundo o órgão, as inspeções estruturais se concentram principalmente nos bairros Adrianópolis, Aleixo e centro. Edifícios residenciais também foram esvaziados, por medidas preventivas.

O forte terremoto de magnitude 7,4, que abalou a Colômbia nesta segunda-feira, foi sentido com intensidade em grandes cidades como Bogotá e Cali. Ao menos 18 pessoas morreram, mas o número pode aumentar. A quantia de feridos ainda está sendo apurada pelas autoridades locais.

Inicialmente, o Serviço Geológico Colombiano havia informado que o tremor teve magnitude de 6,6, mas posteriormente o índice foi revisado para 7,4. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) também informou magnitude de 7,4.

O órgão colombiano afirmou que o tremor foi sentido com mais intensidade no oeste do país e também foi percebido em Quito, no Equador, e no Panamá.