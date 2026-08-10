Sobe para 24 o número de mortos após terremoto na Colômbia

Segundo o prefeito da cidade de Pereira, 18 pessoas morreram e dezenas estão presas sob escombros em edifícios que colapsaram

Vítimas do terremoto na Colômbia (Foto por JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

O terremoto de 7,4 que atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10), já causou até o momento 24 mortos.

Segundo o prefeito da cidade de Pereira, 18 pessoas morreram e dezenas estão presas sob escombros em edifícios que colapsaram. "A situação é crítica", relataram as autoridades locais.

Em Manizales, outras duas pessoas morreram, informou o presidente da Câmara, Jorge Eduardo Rojas.

“Na cidade de Cali, cerca de 20 prédios ruíram e inúmeras pessoas também estão presas nos escombros”, reportou o prefeito Alejandro Eder acrescentando que pediu ajuda aos prefeitos de Bogotá e de Medellín, a segunda maior cidade do país, para o envio de equipes de resgate.

De acordo com a Autoridade de Aviação Civil da Colômbia, seis aeroportos na região oeste do país suspenderam as suas operações devido aos danos causados pelo sismo, informou. Os aeroportos afetados estão localizados, sobretudo na região de Chocó, na costa do Pacífico. "Foram reportados danos nos aeroportos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago e Buenaventura, e como medida de segurança, as operações aéreas nestes terminais permanecem suspensas até que sejam avaliados os danos estruturais nas infraestruturas", afirmou a agência.



O terremoto, de magnitude 7,4 na escala de Richter, segundo os Serviços Geológicos dos Estados Unidos e da Colômbia, foi sentido às 7h34 local e teve o epicentro na localidade de San José del Palmar, no departamento de Chocó, situado na costa do Pacífico, a uma profundidade de cerca de 100 quilômetros. O forte abalo foi sentido em grandes cidades como a capital, Bogotá, e Cali, no sudoeste do país, assim como em Quito, no Equador, e no Panamá.

Uma réplica de magnitude 5.0 e 100 km de profundidade foi registrada cerca de uma hora depois.

