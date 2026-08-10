Forte terremoto deixa quase 70 mortos no Oeste da Colombia

Danos atingiram pelo menos 20 prédios que desabaram na cidade de Cali, com pessoas presas sob os escombros

Pessoas recebem atendimento médico em Cali após forte terremoto na Colômbia (Joaquin Sarmiento/AFP)

O forte terremoto que atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10) tem um balanço inicial de quase 70 mortos no Oeste da Colombia e pelo menos 20 edifícios desabados em Cali, terceira maior cidade do país, deixando pessoas presas sob os escombros, segundo as autoridades locais.

Na região cafeeira colombiana, cuja principal cidade é Pereira, foram registradas 40 mortes. "Infelizmente (...) a situação é crítica", disse o prefeito de Pereira, Mauricio Salazar, em entrevista à Caracol Radio.

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, anunciou que vai viajar ao Eixo Cafeeiro para avaliar a situação. "Estarei pessoalmente em Pereira para acompanhar os afetados e verificar a resposta do governo", disse no X o mandatário, que tomou posse na última sexta-feira.

Outras 27 pessoas morreram em Valle del Cauca, cuja capital é Cali. Na cidade de Manizales, foram dois mortos até o momento.

Dezenas de prédios desabaram

O prefeito de Cali, Alejandro Eder, afirmou no X que há "pelo menos 20 estruturas colapsadas em Cali com pessoas presas. Solicitei apoio ao prefeito de Bogotá e ao prefeito de Medellín com equipes de resgate".

A governadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, declarou na rede social que há "feridos" e "danos graves nas edificações". Um vídeo obtido por um jornalista da AFP mostra um prédio desabado em Quibdó, capital do departamento.

O tremor de magnitude 7,4, de acordo com os serviços geológicos da Colômbia e dos Estados Unidos, foi sentido com intensidade em grandes cidades como Bogotá e Cali. O terremoto ocorreu às 07H34 locais (09h34 em Brasília) a uma profundidade de cerca de 100 km, com epicentro perto de San José del Palmar, em Chocó (Oeste).

Meios de comunicação locais publicaram imagens de casas colapsadas em cidades como Pereira e Manizales, na turística região do Eixo Cafeeiro. "Não há eletricidade nem rede de celular, foi muito forte, fortíssimo, caíram coisas da casa", disse à AFP Martha Estrada, de 66 anos, que sentiu o terremoto nessa região.

As operações foram suspensas nos aeroportos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armênia, Cartago e Buenaventura, no Oeste, enquanto são avaliados os danos causados pelo sismo, informou a Aeronáutica Civil.



