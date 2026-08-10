° / °
Mundo
AMÉRICA LATINA

Seis aeroportos da Colômbia suspendem operações após terremoto

Operações aéreas nesses terminais permanecem suspensas até que sejam avaliados os danos estruturais na infraestrutura

AFP

Publicado: 10/08/2026 às 12:49

Seguir no Google News Seguir

O tremor deixou um número ainda não determinado de feridos e provocou danos em edifícios/Jonh Bonilla / AFP

O tremor deixou um número ainda não determinado de feridos e provocou danos em edifícios (Jonh Bonilla / AFP)

Seis aeroportos do oeste da Colômbia suspenderam suas operações devido aos danos provocados por um forte terremoto nesta segunda-feira (10), informou a Aeronáutica Civil.

"Foram registrados danos nos aeroportos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago e Buenaventura. Por segurança, as operações aéreas nesses terminais permanecem suspensas até que sejam avaliados os danos estruturais na infraestrutura", informou o órgão na rede social X, após o terremoto de magnitude 7,4.

O tremor deixou um número ainda não determinado de feridos e provocou danos em edifícios.

Veja também:

Aeroportos , Colômbia , Terremoto , Tremor
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP