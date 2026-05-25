Rubro-negro venceu o jogo de ida com dois gols de Perotti e precisa de um empate na Ilha do Retiro para avançar na Copa do Nordeste

Promessa de casa cheia: Sport recebe o Fortaleza na Ilha para carimbar vaga na final da Copa do Nordeste (Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife.)

Em busca de voltar para a Final da Copa do Nordeste depois de três anos, o Sport recebe o Fortaleza com promessa de Ilha do Retiro lotada, nesta quarta-feira (27), no jogo de volta do torneio.

Com vantagem de 2x1 no placar após vitória na partida de ida, disputada no Castelão, em Fortaleza, o rubro-negro divulgou parcial de 20 mil ingressos vendidos para o confronto decisivo, na tarde desta segunda-feira (25).

Com dois gols de Perotti, o Leão da Ilha venceu o Leão do Pici pela primeira vez na história da Copa do Nordeste jogando fora de casa, quebrando um tabu do torneio.

O triunfo do time pernambucano no jogo da ida permite que, com um empate simples, a equipe avance para a final do campeonato — que deve ter o Vitória como o adversário, visto que o rubro-negro baiano tem vantagem de 6x2 no placar em confronto contra o ABC.

Na tabela da Série B, o Sport conquistou um ponto a mais que o rival, Fortaleza, em 10 rodadas disputadas até o momento.

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