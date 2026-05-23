Sport vence Juventude fora de casa, quebra tabu, e assume vice-liderança da Série B
O Sport venceu o Juventude por 1 a 0, neste sábado (23), pela 10ª rodada da Série B, gol foi de Iury Castilho; Leão é o segundo colocado, atrás do Náutico
Publicado: 23/05/2026 às 22:34
Iury Castilho fez o gol do Sport (Max Peixoto / Sport Cub do Recife)
O Sport quebrou mais um tabu. O Leão venceu o Juventude por 1 a 0 no estádio Alfredo Jaconi, neste sábado (23), pela 10ª rodada da Série B. O gol foi de Iury Castilho, aos 36 minutos do 2º tempo. Foi a primeira vitória do rubro-negro contra o adversário em Caxias do Sul. Na quarta-feira (20), o Sport já tinha quebrado um jejum de 10 jogos sem derrotar o Fortaleza.
Com o resultado, o Leão subiu para a segunda posição, com 19 pontos, mesma pontuação do líder Náutico, que tem uma vitória a mais: 6 a 5. E o detalhe: a próxima rodada marca justamente o Clássico dos Clássicos, na Ilha do Retiro. Antes, porém, o Sport tem o jogo de volta contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste.
O GOL DE IURY CASTILHO QUE ABRIU O PLACAR SPORT! VAMOOOOOOOO! pic.twitter.com/SCj7vsyZFp— Sport Club do Recife (@sportrecife) May 24, 2026
O JOGO
Satisfeito com o desempenho do time no jogo passado, na vitória contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, o técnico Márcio Goiano repetiu a mesma escalação. Com isso, Yago Felipe ganhou nova chance no lugar do uruguaio Carlos De Pena. No Juventude, Maurício Barbieri optou por um esquema com três zagueiros, destaque para o experiente Messias.
A partida começou bem disputada, com o Leão com mais posse de bola e o time gaúcho sendo mais objetivo. Aos 12 minutos, Perotti fez o pivô no meio de campo e a bola ficou com Clayson, que avançou e chutou para fora. A resposta do Juventude foi imediata, com Diogo Barbosa arriscando e Thiago Couto defendendo.
O jogo seguiu lá e cá. Aos 22, Clayson deu belo passe para Perotti, que girou e bateu de primeira, mas a bola foi para fora. Já aos 38, Nathan cruzou para o veterano Alan Kardec, que cabeceou para fora.
No geral, as jogadas mais perigosas dos mandantes saíram dos pés dos dois laterais, Nathan e Diogo Barbosa. Já os alas do Sport, Madson e Felipinho, ficaram muito presos na marcação. A última chance do primeiro tempo foi do Juventude, com Diogo Barbosa chutando cruzado, mas para fora.
SEGUNDO TEMPO
O equilíbrio da etapa inicial fez os dois técnicos voltarem do intervalo sem mudanças. E outra vez foi do Leão a chegada mais perigosa. Após bate-rebate, Perotti finalizou fraco e quase Jandrei aceitou.
A resposta do alviverde foi quase fatal. Aos 10 minutos, Raí chutou na trave e, no rebote, Diogo Barbosa isolou por cima do travessão. O Sport voltou mal para o segundo tempo. Mesmo assim, Márcio Goiano demorou a mexer no time. Já o Juventude quase abriu o placar aos 23, em cabeçada de Messias para fora.
Logo após esse lance, uma situação lamentável aconteceu no estádio. O meia-atacante MP, ao ser substituído, acusou a própria torcida do Juventude de racismo. O árbitro Lucas Paulo Torezin cruzou os punhos sinalizando o protocolo de racismo.
O Sport aproveitou a confusão é fez três mudanças de uma vez. Entraram Augusto Pucci, Pedro Martins e Clayson. Saíram Madson, Biel e Clayson. E deu certo! Aos 36, Barletta acionou Iury Castilho, que girou e bateu rasteiro: 1 a 0 para o Leão da Ilha.
O Juventude sentiu o gol e o Sport segurou o triunfo até o final.
FICHA DA PARTIDA - Juventude 0x1 Sport
JUVENTUDE: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Nathan (Aderlan), Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa (Vadson); Fábio Lima (Manuel Castro), MP (Allanzinho) e Alan Kardec (Alisson Safira). Técnico: Maurício Barbieri.
SPORT: Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Zé Marcos, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Yago Felipe (Zé Gabriel) e Biel (Pedro Martins); Barletta (Edson Lucas), Clayson (Iury Castillho) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.
Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Rafael Trombeta (PR)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Gol: Iury Castilho (36’/2º)
Amarelos: Messias (Juv); Biel, Perotti e Felipinho (Spo)