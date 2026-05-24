Clássico dos Clássicos valorizado: Sport e Náutico duelam na Ilha por liderança da Série B

Além da briga pelo topo da Segundona, o confronto direto põe à prova o lado emocional de Leão e Timbu em busca do acesso

Augusto Pucci, lateral-direito do Sport, e Igor Fernandes, zagueiro do Náutico (Sandy James/DP Foto)

No próximo sábado (30), às 20h30, a Ilha do Retiro será palco de um dos duelos mais aguardados da Série B deste ano. O confronto entre Sport e Náutico, válido pela 11ª rodada, ganhou um cenário de decisão e promete ser um dos clássicos mais eletrizantes dos últimos anos em Pernambuco.

No topo da tabela, os dois rivais entram em campo em uma disputa direta pela liderança e para consolidar o favoritismo na briga pelo acesso à Primeira Divisão.

Atualmente, o equilíbrio na classificação é total, já que ambas as equipes somam 19 pontos. O Timbu leva vantagem e ocupa o posto mais alto devido aos critérios de desempate, somando seis vitórias contra cinco do Leão. No entanto, rubro-negros e alvirrubros não pode vacilar, já que São Bernardo e Fortaleza aparecem completando o G-4 e também na briga pela liderança.

A dupla pernambucana mostrou força na última rodada. O Sport foi até Caxias do Sul e alcançou um feito histórico ao quebrar o tabu de nunca ter vencido o Juventude fora de casa, batendo o Jaconero por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, com um gol decisivo de Iury Castilho. Já o Náutico fez o dever de casa diante de sua torcida e arrancou um triunfo suado, também por 1 a 0, sobre o Cuiabá.

O tempero da revanche estadual



Além da tabela de classificação, o duelo carrega uma dose de revanche pelo lado alvirrubro. Há poucos meses, o Náutico acabou levando a pior na final do Campeonato Pernambucano. Após empate na Ilha do Retiro, o Sport aplicou um 3 a 0 em pleno Estádio Esportes da Sorte Aflitos para se sagrar tetracampeão estadual, uma ferida que o Timbu tenta cicatrizar agora no cenário nacional.

Tabus

Para aumentar ainda mais a ansiedade, o histórico do clássico joga uma pressão extra nos dois elencos devido a tabus que estão em jogo.

Pelo lado alvirrubro, o Náutico tenta quebrar uma escrita histórica, já que nunca venceu o Sport na Ilha do Retiro em partidas válidas pela Série B.

Pelo lado rubro-negro, apesar do retrospecto favorável na Segunda Divisão, o Sport amarga um jejum dentro de sua própria casa e não vence o Náutico na Ilha do Retiro há quatro temporadas.

Preparação

Com desfalques confirmados de Felipinho (Sport) e Wenderson (Náutico) por suspensão, as estratégias serão montadas de maneiras diferentes.

Enquanto o Timbu possui a semana livre no CT Wilson Campos, o Leão ainda recebe, na quarta-feira (27), o Fortaleza. Na Ilha do Retiro, a bola vai rolar pela segunda partida da semifinal da Copa do Nordeste - outro duelo que vale muito para os rubro-negros.