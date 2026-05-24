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SÉRIE B

Felipinho toma o terceiro amarelo e desfalca o Sport no clássico contra o Náutico

Edson Lucas deve ganhar a vaga do lado esquerdo da defesa rubro-negra contra o Timbu

Gabriel Farias

Publicado: 24/05/2026 às 14:21

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Felipinho, lateral-esquerdo do Sport/Rafael Vieira/DP Foto

Felipinho, lateral-esquerdo do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O técnico Márcio Goiano já tem um problema confirmado para escalar o Sport no Clássico dos Clássicos do próximo sábado (30), na Ilha do Retiro. O lateral-esquerdo Felipinho recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, no Alfredo Jaconi, e vai cumprir suspensão automática na partida válida pela 11ª rodada da Série B.

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O lateral leonino já havia sido amarelado nos confrontos diante do Novorizontino e da Ponte Preta.

Com a ausência confirmada, a tendência natural é que Edson Lucas assuma a titularidade no lado esquerdo da defesa rubro-negra para o clássico. 

Antes de enfrentar o Náutico, o Sport volta a campo na quarta-feira (27), às 21h30, pela segunda partida da semifinal da Copa do Nordeste, diante do Fortaleza,

desfalque , Felipinho , Náutico , série b , Sport
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