Márcio Goiano valoriza trabalho coletivo do Sport: "Ninguém faz nada sozinho"

Treinador do Sport comemorou bastante a vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, que fez o Leão subir para a vice-liderança da Série B

Márcio Goiano valorizou vitória contra o Juventude ( Max Peixoto / Sport Cub do Recife)

O Sport voltou de Caxias do Sul com mais três pontos na bagagem, após a vitória por 1 a 0 sobre o Juventude na noite de sábado (23), pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O inédito triunfo no estádio Alfredo Jaconi fez o Leão subir para a vice-liderança da competição, com 19 pontos, atrás apenas do Náutico, que tem a mesma pontuação e uma vitória a mais: 6 a 5. Rubro-negros e alvirrubros se enfrentam no próximo sábado (30), na Ilha do Retiro.

Feliz com mais um resultado positivo fora de casa, o técnico Márcio Goiano valorizou o trabalho coletivo do time leonino. O gol da vitória contra o Juventude foi marcado por Iury Castilho aos 36 minutos do segundo tempo, após boa jogada de Barletta.

“Conversamos no sentido de Iury jogar em cima do zagueiro Marcos Paulo pelo lado esquerdo. E Barletta foi feliz em arrastar e Iury também, que fez mais um gol importante. A gente espera que ele continue assim e também até, quem sabe, de repente mude a chave no sentido de entrega, porque é um jogador que tem histórico positivo e a gente conta muito com ele para todo mundo crescer junto. Ninguém faz nada sozinho. Nosso grupo está procurando fazer o melhor em cada setor”, destacou Márcio Goiano.

O treinador valorizou muito a pontuação atingida pelo Sport, que vinha de derrota em casa para o CRB, no domingo passado (17). “Foi um jogo aberto, as duas equipes procuraram o gol. Tivemos um controle no primeiro tempo, no segundo tivemos mais dificuldade. A gente esperava isso, porque é muito difícil jogar aqui, até pelo clima também, bem diferente do Nordeste. Mas o time teve personalidade e coragem de jogar e a vitória veio. A gente falou em somar 19 pontos, pela dificuldade da competição. Em dez rodadas alcançamos os 19 pontos", complementou Márcio.

Agradecer a presença e o apoio da torcida em Caxias do Sul! Os rubro-negros são fundamentais e fazem toda a diferença na nossa caminhada! Seguimos juntos! ???? pic.twitter.com/WOiiTikod0 — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 24, 2026

COPA DO NORDESTE

A vitória contra o Juventude deu mais tranquilidade para o Sport focar na Copa do Nordeste, no jogo de volta das semifinais contra o Fortaleza, quarta-feira (27), na Ilha do Retiro, às 21h30, valendo vaga na decisão. O Leão da Ilha venceu no Castelão por 2 a 1 e joga pelo empate.

“Temos uma decisão muito importante, especialmente pelo grande significado do Nordestão para o Sport. Cada jogo tem sua história e a dessa partida é gigante. Conto com mais uma festa bonita e o apoio incessante da nação rubro-negra”, disse o treinador.

