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Márcio Goiano valoriza trabalho coletivo do Sport: "Ninguém faz nada sozinho"

Treinador do Sport comemorou bastante a vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, que fez o Leão subir para a vice-liderança da Série B

Marcos Leandro

Publicado: 24/05/2026 às 06:38

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Márcio Goiano valorizou vitória contra o Juventude/ Max Peixoto / Sport Cub do Recife

Márcio Goiano valorizou vitória contra o Juventude ( Max Peixoto / Sport Cub do Recife)

O Sport voltou de Caxias do Sul com mais três pontos na bagagem, após a vitória por 1 a 0 sobre o Juventude na noite de sábado (23), pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O inédito triunfo no estádio Alfredo Jaconi fez o Leão subir para a vice-liderança da competição, com 19 pontos, atrás apenas do Náutico, que tem a mesma pontuação e uma vitória a mais: 6 a 5. Rubro-negros e alvirrubros se enfrentam no próximo sábado (30), na Ilha do Retiro.

Feliz com mais um resultado positivo fora de casa, o técnico Márcio Goiano valorizou o trabalho coletivo do time leonino. O gol da vitória contra o Juventude foi marcado por Iury Castilho aos 36 minutos do segundo tempo, após boa jogada de Barletta.

 

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“Conversamos no sentido de Iury jogar em cima do zagueiro Marcos Paulo pelo lado esquerdo. E Barletta foi feliz em arrastar e Iury também, que fez mais um gol importante. A gente espera que ele continue assim e também até, quem sabe, de repente mude a chave no sentido de entrega, porque é um jogador que tem histórico positivo e a gente conta muito com ele para todo mundo crescer junto. Ninguém faz nada sozinho. Nosso grupo está procurando fazer o melhor em cada setor”, destacou Márcio Goiano.

O treinador valorizou muito a pontuação atingida pelo Sport, que vinha de derrota em casa para o CRB, no domingo passado (17). “Foi um jogo aberto, as duas equipes procuraram o gol. Tivemos um controle no primeiro tempo, no segundo tivemos mais dificuldade. A gente esperava isso, porque é muito difícil jogar aqui, até pelo clima também, bem diferente do Nordeste. Mas o time teve personalidade e coragem de jogar e a vitória veio. A gente falou em somar 19 pontos, pela dificuldade da competição. Em dez rodadas alcançamos os 19 pontos", complementou Márcio. 

 

 

COPA DO NORDESTE

A vitória contra o Juventude deu mais tranquilidade para o Sport focar na Copa do Nordeste, no jogo de volta das semifinais contra o Fortaleza, quarta-feira (27), na Ilha do Retiro, às 21h30, valendo vaga na decisão. O Leão da Ilha venceu no Castelão por 2 a 1 e joga pelo empate.

“Temos uma decisão muito importante, especialmente pelo grande significado do Nordestão para o Sport. Cada jogo tem sua história e a dessa partida é gigante. Conto com mais uma festa bonita e o apoio incessante da nação rubro-negra”, disse o treinador.

Futebol , Márcio Goiano , Sport
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