Sport: Zé Lucas celebra nova convocação à Seleção Sub-20: "É sempre uma honra"

Volante destacou apoio da torcida leonina e afirmou tratar cada convocação "como se fosse a primeira"

Zé Lucas, volante do Sport (Nelson Terme/CBF)

Convocado novamente para a Seleção Brasileira Sub-20, Zé Lucas celebrou a oportunidade de voltar a vestir a camisa amarelinha e destacou a importância do momento vivido no Sport.

Chamado pelo técnico Paulo Victor Gomes para os amistosos contra o Chile, nos dias 6 e 9 de junho, em Santiago, o jogador, em entrevista à TV Sport, tratou a convocação como mais um passo importante em sua trajetória, mas sem perder o sentimento de novidade a cada lista divulgada.

“Eu recebo com muita alegria no coração, muita honra, né? Porque é sempre uma honra vestir a camisa da Seleção Brasileira. Toda convocação, para mim, eu imagino como se fosse a primeira. É mais uma oportunidade de representar o meu país, e isso não pode ser normal”, afirmou o volante.

???????????????? ???????????? ???????????? ????????????????????????????????????! ????????????



O volante Zé Lucas foi novamente convocado para Seleção Brasileira Sub-20, que no início de junho disputa dois amistosos contra o Chile. Ele representará o Brasil entre os dias 1º e 9.



Parabéns pela nova convocação, Zé! ???? pic.twitter.com/xwCeT8whad — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 22, 2026

Consolidado no elenco profissional do Sport e já somando 50 partidas pela equipe principal, Zé Lucas vive um momento de afirmação na carreira profissional. Titular na equipe de Márcio Goiano e cada vez mais valorizado, o volante também se tornou presença constante nas categorias de base da Seleção Brasileira.

No ano passado, inclusive, o atleta foi capitão da Seleção Sub-17 durante a disputa da Copa do Mundo da categoria, no Catar. Agora, segue como uma das principais peças da nova geração brasileira no ciclo visando o Sul-Americano Sub-20 de 2027.

Apesar do destaque individual, Zé Lucas fez questão de dividir o reconhecimento com o restante do elenco rubro-negro e atribuiu o crescimento pessoal ao momento coletivo vivido pelo Sport.

“É fruto de todo o grupo, né? Muito trabalho do grupo, muito empenho do grupo. O individual aparece automaticamente, naturalmente”, destacou.

O volante também aproveitou para agradecer o carinho da torcida leonina, que vem abraçando o jovem desde a ascensão ao time principal.

“É agradecer o carinho da torcida, o apoio que eles têm em mim e por eles acreditarem muito em mim. Eu só tenho a agradecer mesmo por isso e que seja mais uma convocação de muitas”, completou.

Por conta da convocação de Zé, caso confirme a classificação para a final da Copa do Nordeste, o Leão corre o risco de não contar com o volante nas decisões do torneio regional, marcadas para os dias 3 e 7 de junho, período em que o volante estará a serviço da Seleção Brasileira.